La lana que abriga el alma: la historia de Las Paulas y su cruzada solidaria por los bebés sanjuaninos

Detrás de cada ovillo de lana en el local de calle Salta 135 Norte , hay una historia de superación, comunidad y, sobre todo, mucha solidaridad. Andrea Jácamo , propietaria de Las Paulas , ha logrado transformar un emprendimiento personal que nació hace ocho años en una red de contención que hoy abriga a cientos de recién nacidos.

Entre 60 y 70 mujers participan de los talleres de tejido y de las campañas solidarias de Las Paulas.

La aventura de Andrea empezó de forma modesta: enseñando a tejer los sábados en su casa. Sin embargo, la pasión por las agujas fue contagiosa. "El número de alumnas creció tanto que tuve que ampliar las clases", recuerda Andrea. La demanda no era solo de conocimiento, sino de insumos; sus alumnas buscaban texturas y detalles —brillos, lentejuelas, lanas novedosas— que en aquel entonces era difícil de conseguir en la provincia.

Con la determinación de acortar distancias, Andrea comenzó a traer materiales exclusivos desde Buenos Aires y, en 2018 , el sueño tomó forma definitiva con la apertura del local físico. Hoy, Las Paulas es un hervidero de creatividad donde conviven entre 60 y 70 alumnas de todas las edades (desde los 35 hasta los 80 años), con clases que cubren turnos de mañana y tarde, de lunes a sábado.

Este año, las alumnas de Las Paula tejieron 96 mantitas para donar a los recién nacidos del Hospital Rawson.

Solidaridad tejida en pandemia

El punto de giro para Las Paulas llegó en 2020. Mientras el mundo se detenía por el covid, la necesidad en los hospitales se hacía más visible. "Los bebés seguían naciendo y la pobreza se sentía fuerte; muchas familias no tenían nada. A través de una alumna, Viviana Moreno, supimos que en la Neo del Hospital Rawson necesitaban escarpines y gorritos con urgencia", explica Jácamo.

Lo que empezó con videos tutoriales enviados por WhatsApp para que las alumnas tejieran desde sus casas, se convirtió en una misión anual inamovible. Desde aquel año, el "costado solidario" de Las Paulas no ha parado de crecer:

2024: 15 mantitas entregadas, más gorritos y escarpines.

15 mantitas entregadas, más gorritos y escarpines. 2025: 60 mantitas entregadas, más gorritos y escarpines.

60 mantitas entregadas, más gorritos y escarpines. 2026: récord de 96 mantas y 174 pares de escarpines.

paulas10 Ayer, Las Paulas hizo entrega de las donaciones en el Hospital Rawson para los bebés.

Una entrega cargada de emoción

Ayer, el equipo de Las Paulas realizó la primera entrega del año, coincidiendo con la llegada de los primeros fríos de mayo. La convocatoria superó las expectativas del taller, sumando donaciones de clientas y seguidoras que aportaron cochecitos, ropa y juguetes para bebés de hasta un año.

Para Andrea, la logística de la entrega es un evento en sí mismo: "Hacemos un sorteo para ver quiénes me acompañan al hospital, porque todas quieren ir pero no podemos entrar tantas". La satisfacción de saber que casi un centenar de niños no pasará frío es el motor que ya las impulsa a superar la vara de las 96 mantas para la próxima etapa.

paulas Las Paulas no se detiene, las alumnas sigues tejiendo para una próxima donación.

Próximo paso: una "escarapela" para San Juan

Sin descanso, Las Paulas ya tiene la mirada puesta en la Semana de Mayo. A partir del próximo lunes, Andrea y su equipo lanzarán la Campaña Solidaria de la Escarapela. Consiste en la entrega gratuita de escarapelas tejidas artesanalmente que se llevará a cabo en la puerta del local (Salta 135 Norte), de 10 a 12 y de 15 a 17.

Las Paulas demuestra que el tejido es mucho más que un hobby o un negocio; es un lenguaje de amor que, puntada a puntada, construye una sociedad más cálida.