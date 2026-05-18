    • 18 de mayo de 2026 - 08:36

    Catamarca: espeluznante choque frontal en Ruta 60 dejó un muerto y varios heridos

    El siniestro ocurrió en la curva de "Los Golondrinas".

    La zona del accidente fatal.

    La zona del accidente fatal.

    Foto:

    Un trágico siniestro vial se registró este domingo por la noche en la Ruta Nacional 60, a la altura del kilómetro 1100, en la Quebrada de La Cébila, en Catamarca, donde una persona murió y varias resultaron heridas tras un choque frontal.

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    De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho ocurrió alrededor de las 21:15/21:30 en la zona conocida como la curva de "Los Golondrinas", cuando dos vehículos colisionaron de frente por causas que aún se investigan.

    Tras el impacto, se desplegó un importante operativo de emergencia. En el lugar trabajan ambulancias, personal del SAME, efectivos de la Policía de Catamarca, bomberos y peritos, quienes realizan las tareas de asistencia y las pericias correspondientes.

    Desde Vialidad Nacional informaron que, debido a la gravedad del siniestro, el tránsito permanecoó interrumpido para todo tipo de vehículos en la Ruta Nacional 60, en el tramo de la Quebrada de La Cébila.

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