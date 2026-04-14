Violento asalto a chofer de DiDi: dos delincuentes fueron condenados a casi 9 años de prisión

Amenazaron con un cuchillo a la víctima para robarle el celular y el DNI. Fueron detenidos a metros del lugar del violento hecho.

Matías Ezequiel Quevedo y José Hernán Flores. Los detenidos por el violento robo en Concepción, Capital.

Dos delincuentes fueron condenados a duras penas de prisión efectiva tras protagonizar un violento asalto a un chofer de la aplicación de viajes DiDi en San Juan. Se trata de Matías Ezequiel Quevedo y José Hernán Flores, quienes fueron hallados culpables del delito de robo agravado por el uso de arma blanca.

Duras condenas para los implicados en el violento asalto Tras el cierre del debate, ambos recibieron una condena de ocho años y 11 meses de prisión efectiva, además de ser declarados reincidentes y continuar detenidos con prisión preventiva.

Diseño sin título (9) Lugar donde ocurrió el asalto contra el conductor de aplicación: calles Arnobio Sánchez y Correa. El hecho ocurrió el 23 de febrero de 2026, alrededor de las 10:35, cuando la víctima tomó un viaje a través de la aplicación DiDi y se dirigió al punto de encuentro, en barrio General Acha, en Concepción, Capital. Al llegar, fue sorprendido por los ahora condenados, quienes lo amenazaron con un cuchillo de fabricación casera, con una tela en la empuñadura, y le sustrajeron su teléfono celular, un Xiaomi 14 de color negro, que además contenía su documento nacional de identidad.

Tras cometer el robo, los delincuentes escaparon en dirección a la cancha del Club Sportivo Árbol Verde por calle Arnobio Sánchez, atravesando un boquete en una pared lindante al predio.

Diseño sin título (10) Boquete del club Árbol Verde por el que escaparon los ladrones. La paradoja de la leyenda escrita en la pared. La víctima dio aviso inmediato a la Policía, que se encontraba en las cercanías. Luego de un rápido operativo, los efectivos ubicaron a los sospechosos: uno de ellos estaba escondido en un túnel del club, mientras que el otro fue encontrado en las inmediaciones del boquete por donde habían huido.