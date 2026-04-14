Violento asalto a chofer de DiDi: dos delincuentes fueron condenados a casi 9 años de prisión

Dos delincuentes fueron condenados a duras penas de prisión efectiva tras protagonizar un violentoasalto a un chofer de la aplicación de viajes DiDi en San Juan. Se trata de Matías Ezequiel Quevedo y José Hernán Flores, quienes fueron hallados culpables del delito de robo agravado por el uso de arma blanca.
Duras condenas para los implicados en el violento asalto
Tras el cierre del debate, ambos recibieron una condena de ocho años y 11 meses de prisión efectiva, además de ser declarados reincidentes y continuar detenidos con prisión preventiva.
El hecho ocurrió el 23 de febrero de 2026, alrededor de las 10:35, cuando la víctima tomó un viaje a través de la aplicación DiDi y se dirigió al punto de encuentro, en barrio General Acha, en Concepción, Capital. Al llegar, fue sorprendido por los ahora condenados, quienes lo amenazaron con un cuchillo de fabricación casera, con una tela en la empuñadura, y le sustrajeron su teléfono celular, un Xiaomi 14 de color negro, que además contenía su documento nacional de identidad.
Tras cometer el robo, los delincuentes escaparon en dirección a la cancha del Club Sportivo Árbol Verde por calle Arnobio Sánchez, atravesando un boquete en una pared lindante al predio.
La víctima dio aviso inmediato a la Policía, que se encontraba en las cercanías. Luego de un rápido operativo, los efectivos ubicaron a los sospechosos: uno de ellos estaba escondido en un túnel del club, mientras que el otro fue encontrado en las inmediaciones del boquete por donde habían huido.
Al momento de la aprehensión, ambos coincidían plenamente con la descripción aportada por la víctima y una testigo. Flores vestía una remera violeta y pantalón corto claro, mientras que Quevedo llevaba un pantalón corto de jean.
En el lugar también se secuestró el arma blanca utilizada en el hecho. Posteriormente, al ingresar a los calabozos de la Comisaría 2°, personal policial encontró entre las prendas de Quevedo el DNI de la víctima, quien lo reconoció como propio, al igual que el cuchillo empleado durante el asalto.
Tras la intervención de la Unidad de Abordaje Territorial, el ayudante fiscal Agustín Caballero Vidal se hizo presente en el lugar y, en comunicación con el fiscal de turno Fernando Bonomo, se dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia, bajo la coordinación de fiscal Francisco Micheltorena y Virginia Branca.
Finalmente, la causa avanzó hasta juicio, donde la fiscal del caso, Yanina Galante, logró la condena de ambos imputados, quienes permanecerán en prisión cumpliendo la pena impuesta.