Caucete: excomisario acusado de violencia de género evitó ser investigado y deberá hacer tareas comunitarias

El excomisario sanjuanino acusado de violencia de género en Caucete evitó ser investigado tras arribar a una probation con la Justicia . En su lugar, deberá cumplir reglas de conducta, realizar trabajo comunitario y mantener distancia de la víctima , según indicaron fuentes judiciales a DIARIO DE CUYO .

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Se trata de Manuel Adalberto Torres , detenido por el delito de lesiones agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género . El hombre consiguió la probation o suspensión de juicio a prueba porque hubo un consentimiento de la denunciante.

Esto solamente se les otorga a las personas que fueron detenidas por delitos menores en la escala penal y que no tienen antecedentes penales. Siguen manteniendo su inocencia, lo que no quiere decir que el hecho no ocurrió.

Según informaron fuentes judiciales, el fiscal del caso, Fernando Bonomo, junto al ayudante fiscal David Peña , acordaron la suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año . Como parte de las condiciones, Torres deberá cumplir 80 horas de trabajo comunitario, realizar una reparación simbólica y respetar una prohibición de acercamiento y contacto con la víctima en un radio de 300 metros .

El episodio ocurrió el domingo 12 de abril de 2026, alrededor de las 16:22, en una vivienda ubicada sobre calle Falucho, entre Sarmiento y Enfermera Medina, en el departamento Caucete.

De acuerdo a la investigación, Torres y la damnificada, su pareja, quienes convivían en ese domicilio, mantuvieron una discusión que derivó en una agresión física. En ese contexto, el acusado comenzó a golpearla y a sujetarla con fuerza de los brazos, provocándole diversas lesiones visibles.

Diseño sin título (13) El auto en el que huyó el excomisario tras dejar afuera de su casa y sin llave a su pareja, según consta en la denuncia.

Luego, la sacó de la vivienda, la dejó afuera y cerró la puerta con llave. Acto seguido, se retiró del lugar a bordo de un automóvil Volkswagen Vento de color blanco, llevándose las llaves del domicilio.

La víctima se comunicó con el 911 y, minutos después, personal policial arribó al lugar, constatando las lesiones. Con los datos aportados, los efectivos iniciaron un operativo que permitió interceptar al acusado en Ruta 20, a la altura del kilómetro 18, antes de cruzar el puente de Caucete.

Tras su aprehensión, intervino la Unidad de Abordaje Territorial y se dio inicio al Procedimiento Especial de Flagrancia, bajo la coordinación de los fiscales Francisco Micheltorena y Virginia Branca. Finalmente, el caso no llegó a ser investigado, ya que se resolvió mediante la suspensión de juicio a prueba, lo que le permitió al imputado evitar una condena efectiva, aunque bajo estrictas condiciones judiciales.