Castigaron a un joven con nueve años de cárcel por violar a su hermano menor de edad

Tras la finalización del juicio, el tribunal resolvió la condena por el delito de abuso sexual con acceso carnal. El aberrante hecho sucedió en Capital.

Los jueces del tribunal que dictó sentencia por el aberrante caso de abuso sexual sucedido en Capital.

No era el hermano mayor, pero igual inspiraba confianza, era uno más de su familia. Todos vivían en aquella casa de Capital: sus hermanos, sus padres y él, apenas un niño de nueve años. Sin embargo, la relación de sangre no impidió que uno de sus hermanos del medio lo terminara violando y traumando para toda la vida.

Abuso sexual contra un menor en San Juan Por este hecho, un joven de 24 años, cuyo nombre se reserva para resguardar a la víctima, sufrió una condena de nueve años de cárcel por el delito de abuso sexual con acceso carnal. Así lo determinó este martes el tribunal integrado por los jueces Javier Figuerola, Roberto Montilla y Verónica Chicón.

WhatsApp Image 2026-04-14 at 17.26.51 (1) Juárez y Pérez. El caso había llegado a juicio y el fiscal Mariano Juárez y la ayudante fiscal Candelaria Pérez, de la UFI ANIVI, solicitaron una pena de 15 años de cárcel. Para ellos, las pruebas habían sido contundentes. El niño quedó traumado después de ser violado en la casa en la que vivían sus padres y su agresor sexual, con el que tiene una unión de sangre.

Según el informe psicológico, el menor le tiene temor a su hermano, además expresó a su acompañante terapéutico que tiene bronca y está muy enojado con la situación que había pasado.

WhatsApp Image 2026-04-14 at 17.26.52 Silvera y Salinas. En tanto el defensor oficial Marcelo Salinas Weber, junto con su ayudante Marisa Silvera, señalaron que el mismo informe arroja que el imputado tiene falta de madurez emocional y sexual. Por esto y tras escuchar la sentencia de culpabilidad del tribunal, la defensa oficial solicitó la pena mínima por el delito de abuso sexual con acceso carnal: ocho años de cárcel.