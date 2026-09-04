El ginecólogo Miguel Maza fue condenado a 7 años de prisión por abusar sexualmente de una paciente

El juicio que generó una fuerte expectativa en Jáchal terminó con una condena para Miguel Maza , médico ginecólogo y exdirector del Hospital San Roque. El tribunal lo encontró culpable por los hechos de abuso sexual con acceso carnal denunciados por una paciente y le impuso 7 años de prisión efectiva .

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La sentencia fue dictada por el tribunal integrado por los jueces Diego Sánz, Roberto Montilla y Mónica Lucero , luego de analizar durante el debate los testimonios y las distintas pruebas incorporadas al expediente.

El fiscal de la UFI Norte, Gastón Salvio , había solicitado una pena de 12 años de prisión efectiva , además de la inhabilitación perpetua para ejercer la medicina. La diferencia entre el pedido de la acusación y la pena finalmente impuesta abre la posibilidad de que la Fiscalía evalúe recurrir el fallo.

Tras conocerse la condena, los jueces dispusieron además la prisión preventiva de Maza hasta que la sentencia quede firme . Por ese motivo, el médico fue trasladado al Servicio Penitenciario.

Durante los alegatos, la Fiscalía y la defensa expusieron interpretaciones completamente diferentes sobre lo ocurrido durante la consulta médica que terminó en una denuncia.

La defensora Vanesa De Dax sostuvo que las maniobras realizadas por Maza respondieron a cuestiones estrictamente médicas y que estaban contempladas dentro de los procedimientos profesionales. También cuestionó el relato de la denunciante y señaló inconsistencias que, según su postura, impedían alcanzar la certeza necesaria para condenar.

Con esos argumentos, la defensa había pedido la absolución del ginecólogo y planteado que, ante las dudas que consideraba existentes, debía aplicarse el beneficio de la duda.

La Fiscalía, en cambio, puso el acento en la relación de confianza entre un médico y su paciente. Salvio sostuvo que esa circunstancia era especialmente relevante para analizar la acusación y afirmó que las prácticas denunciadas no podían ser explicadas únicamente desde una perspectiva clínica.

Para el representante del Ministerio Público, la evidencia reunida durante el debate era suficiente para acreditar los hechos atribuidos al médico.

Un antecedente histórico para la Justicia de Jáchal

Más allá de la condena contra Maza, el juicio tiene una particular relevancia para la Justicia sanjuanina: se convirtió en la primera sentencia condenatoria surgida de un juicio oral bajo el nuevo Sistema Acusatorio en la Segunda Circunscripción Judicial.

El debate estuvo atravesado por fuertes cruces entre la Fiscalía y la defensa durante los alegatos, con dos posturas contrapuestas respecto de la consulta médica y las pruebas presentadas.

La acusación también mencionó durante el juicio otras denuncias que involucraron al médico en distintos años. Sin embargo, esas investigaciones no forman parte de los hechos por los que Maza fue condenado.

Entre ellas aparece una denuncia de 2012 realizada por una adolescente de 14 años, cuyo expediente fue posteriormente archivado. También se mencionó una presentación de 2020 por presuntos tocamientos durante una consulta vinculada a la colocación de un implante anticonceptivo, que igualmente terminó archivada.

Además, existe otra investigación relacionada con una denuncia por un presunto abuso ocurrido en 2013, cuando una mujer cursaba un embarazo. Esa causa continúa por separado y no fue incorporada al juicio que terminó con la condena de Maza.

Con la sentencia dictada y la prisión preventiva ordenada, el exdirector del Hospital San Roque quedó alojado en el Servicio Penitenciario mientras se define la situación del fallo.