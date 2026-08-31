    • 31 de agosto de 2026 - 18:41

    Comenzó el juicio contra el ginecólogo acusado de abuso sexual: cuándo se conocería el veredicto

    El médico Miguel Maza está juzgado por una acusación de abuso sexual en un proceso que tiene una particularidad inédita en la Segunda Circunscripción Judicial. Hay 32 testigos y el debate se desarrolla a puertas cerradas.

    El médico MiguelMaza durante el juicio. Foto: gentileza Actualidad Jachallera.

    El médico Miguel Maza durante el juicio. Foto: gentileza Actualidad Jachallera.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este lunes comenzó el juicio contra el ginecólogo Miguel Maza, acusado de abuso sexual. El debate se extenderá durante toda la semana y tendrá una característica inédita para la Segunda Circunscripción Judicial de San Juan: por primera vez desde la implementación del Sistema Acusatorio, un juicio oral estará a cargo de un tribunal integrado por tres jueces.

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    El proceso se desarrolla con un cronograma de doble turno, debido a la cantidad de pruebas y testimonios previstos. Si las audiencias avanzan de acuerdo con lo establecido, el veredicto podría conocerse durante la tarde del jueves 3 de septiembre.

    Tres jueces por primera vez en la Segunda Circunscripción

    El tribunal está integrado por Diego Sainz, Mónica Lucero y Roberto Montilla, integrantes del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial de San Juan.

    Los magistrados deberán escuchar a los testigos, analizar las pruebas incorporadas durante el debate y evaluar los argumentos de la Fiscalía y de la defensa antes de tomar una decisión sobre la situación judicial del médico.

    La conformación del tribunal representa una novedad para la Segunda Circunscripción. Desde la puesta en funcionamiento del Sistema Acusatorio, los distintos juicios realizados en esa jurisdicción estuvieron a cargo de jueces unipersonales. En este caso, serán tres magistrados quienes deberán arribar a una resolución.

    El juicio tendrá 32 testigos

    Uno de los principales desafíos del debate será la cantidad de personas convocadas a declarar. En total, fueron previstos 32 testigos de las distintas partes, por lo que las audiencias tendrán una intensa actividad durante los próximos días.

    Además, por la naturaleza de los hechos que se investigan y con el objetivo de preservar la intimidad de la víctima, el tribunal dispuso que el juicio se realice a puertas cerradas.

    De esta manera, el acceso a las audiencias permanecerá restringido mientras se analizan los hechos incluidos en la acusación.

    La Fiscalía pedirá 12 años de prisión

    La acusación está a cargo del fiscal Gastón Salvio, quien adelantó que solicitará una condena de 12 años de prisión para Miguel Maza.

    Además, la Fiscalía solicitará la inhabilitación perpetua del profesional para ejercer la medicina, como parte de su planteo ante el tribunal.

    La defensa del ginecólogo está a cargo de la abogada María De Dax Sanso, quien tendrá la responsabilidad de desarrollar la estrategia defensiva durante las diferentes jornadas del debate.

    Si se mantiene el cronograma previsto, tras la presentación de las pruebas, los testimonios y los alegatos de las partes, la decisión judicial podría conocerse el jueves por la tarde.

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