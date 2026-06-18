Qué hay detrás de la pasión de Bangladesh por Argentina

Cada vez que juega la Selección Argentina, las calles de Dhaka se transforman. Una marea humana con camisetas celestes y blancas paraliza la capital de Bangladesh, miles de estudiantes colman la Universidad Internacional de Daffodil y banderas gigantes con el rostro de Lionel Messi flamean en el sudeste asiático.

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Lo que para muchos es una simple excentricidad futbolística encierra, en realidad, un entramado profundo que mezcla heridas coloniales, literatura de vanguardia y una balanza comercial más que favorable para nuestro país.

Talukder Alim Al Razi, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Argentina Bangladesh, desarmó los mitos detrás de esta locura y explicó que el origen de la afinidad tiene raíces geopolíticas e históricas que los argentinos solemos pasar por alto.

Para entender por qué un bengalí grita un gol argentino como propio, hay que mirar el pasado. Bangladesh sufrió 300 años de colonización británica, un período marcado por la opresión y tragedias humanitarias severas, como la hambruna de Bengala de 1943 bajo el mandato de Winston Churchill, que costó millones de vidas.

Cuando Diego Maradona convirtió los dos goles más famosos de la historia a Inglaterra en el Mundial de 1986 —apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas—, en el sudeste asiático se vivió como una reivindicación propia.

"Nosotros sufrimos 300 años todo el mal hecho por ellos. Por ese motivo, ese gol, justo después de la guerra de Malvinas, nosotros también lo sentimos. Ellos merecían esa clase de cachetazo. La mano de Maradona, vista desde Bangladesh, fue una reivindicación", asegura Al Razi de manera contundente.

Embed Universidad de Dhaka, Bangladesh

Todos alentando a Argentina y a Lionel Messi, demostrando una vez más la increíble pasión que existe en Bangladesh por la Albiceleste. pic.twitter.com/DUMgDGIifl — Barra Brava (@barrabrava_net) June 17, 2026

Un amor de poetas: el eslabón cultural

La conexión, sin embargo, es aún más antigua. En 1924, el célebre poeta Rabindranath Tagore —primer galardonado no europeo con el Premio Nobel de Literatura y autor del himno de Bangladesh— visitó la Argentina. Durante su estadía, entabló una legendaria e intensa relación con la escritora Victoria Ocampo.

Mientras los registros occidentales suelen catalogarlo como una "amistad intelectual", Al Razi no duda en definirlo desde la perspectiva bengalí: "Fue un gran amor, con una profundidad bastante histórica". Décadas más tarde, durante la guerra de liberación de 1971 en la que Bangladesh logró su independencia definitiva, la propia Victoria Ocampo alzó su voz ante el mundo en favor del pueblo bengalí, sellando un lazo de gratitud eterno.

Alimentos por textiles: los números del intercambio

Más allá de la mística y de que palabras en español como "Vamos Argentina" ya formen parte del vocabulario cotidiano de los chicos en Dhaka, la relación consolidó un presente económico sumamente sólido.

La Cámara bilingüe se fundó en 2017, anticipándose incluso a la reapertura de las relaciones diplomáticas oficiales en 2022. Hoy, el intercambio comercial asciende a 840 millones de dólares anuales, con un saldo abrumadoramente positivo para nuestro país: Argentina exporta 800 millones de dólares en granos, aceite crudo y refinado, mientras que Bangladesh le vende al mercado local 40 millones en productos textiles, cerámicos y medicamentos.

Con una economía que empuja con un crecimiento del PBI cercano al 8% anual, el cricket como deporte rey y un seleccionado de fútbol femenino juvenil que domina su región, Bangladesh encontró en la Argentina su espejo futbolístico y su desahogo histórico. Una pasión incondicional impulsada por el arte de Messi, el recuerdo de Diego y una memoria colectiva que no olvida el pasado.