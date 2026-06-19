    • 19 de junio de 2026 - 11:46

    Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte compartida por Florencia Peña

    Ángel de Brito reveló la reacción de Jorge Messi luego de la falsa noticia sobre su muerte. Además, Florencia Peña contó que le pidió disculpas a Celia Cuccittini.

    Qué quilombo que armé: la reacción de Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte.

    "Qué quilombo que armé": la reacción de Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    [video] florencia pena anuncio por error la muerte del padre de lionel messi y la destrozaron en las redes

    [VIDEO] Florencia Peña anunció por error la muerte del padre de Lionel Messi y la destrozaron en las redes

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el enojo de nicolas occhiato con florencia pena por su informacion sobre la salud del papa de messi: corresponde una sancion contundente

    El enojo de Nicolás Occhiato con Florencia Peña por su información sobre la salud del papá de Messi: "Corresponde una sanción contundente"

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La información fue revelada por Ángel de Brito, quien aseguró haber hablado con Celia Cuccittini, esposa de Jorge Messi y madre del capitán de la Selección argentina.

    Qué dijo Jorge Messi después de la falsa noticia

    Durante la emisión de LAM, Ángel de Brito contó que intercambió mensajes con Celia para conocer cómo había impactado la viralización de la fake news en la familia. Según relató el conductor, Celia calificó la situación como "horrible", ya que la información falsa se difundió rápidamente y ocupó espacio en distintos medios de comunicación mientras Jorge permanecía en una clínica.

    En ese contexto, De Brito reveló la frase con la que Jorge Messi reaccionó al enterarse de la repercusión que había tomado el episodio:"Qué quilombo que armé", dijo con humor al verse convertido en noticia en todo el país.

    Florencia Peña volvió a pedir disculpas

    Tras la controversia, Florencia Peña realizó un nuevo descargo público para explicar cómo se produjo el error que derivó en la difusión de la falsa noticia. La actriz sostuvo que la equivocación se originó en la producción del ciclo que conducía y volvió a expresar su arrepentimiento por lo sucedido.

    Embed

    Además, contó que decidió escribirle un mensaje privado a Celia Cuccittini para ofrecerle disculpas por el mal momento que atravesó la familia.

    Durante una entrevista con Yanina Latorre, Peña reconoció que nunca recibió una respuesta. "No, la verdad que no me contestó, ni esperaba que lo haga", admitió la conductora, dejando en claro que comprendía la decisión de la madre de Lionel Messi tras el impacto que tuvo el episodio.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    el llanto de flor pena luego de la fake news sobre la muerte del padre de messi: no estoy acostumbrada

    El llanto de Flor Peña luego de la fake news sobre la muerte del padre de Messi: "No estoy acostumbrada"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    florencia pena dejara luzu tv tras difundir la falsa muerte del padre de lionel messi

    Florencia Peña dejará Luzu TV tras difundir la falsa muerte del padre de Lionel Messi

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Flor Peña en el programa de Yanina Latorre.

    Florencia Peña, entre lágrimas, pidió disculpas por la falsa noticia sobre el padre de Messi

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Celia junto a Flor Peña.

    La mamá de Messi le contestó a Florencia Peña tras el escándalo por la fake news y le hizo un pedido

    Por Redacción Diario de Cuyo