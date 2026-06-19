Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte compartida por Florencia Peña

Ángel de Brito reveló la reacción de Jorge Messi luego de la falsa noticia sobre su muerte. Además, Florencia Peña contó que le pidió disculpas a Celia Cuccittini.

"Qué quilombo que armé": la reacción de Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte.

La falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi sigue generando repercusiones. Luego de la polémica que envolvió a Florencia Peña y derivó en un fuerte descargo de la actriz, ahora se conoció cómo vivió el padre de Lionel Messi el episodio mientras permanecía internado.

La información fue revelada por Ángel de Brito, quien aseguró haber hablado con Celia Cuccittini, esposa de Jorge Messi y madre del capitán de la Selección argentina.

Qué dijo Jorge Messi después de la falsa noticia Durante la emisión de LAM, Ángel de Brito contó que intercambió mensajes con Celia para conocer cómo había impactado la viralización de la fake news en la familia. Según relató el conductor, Celia calificó la situación como "horrible", ya que la información falsa se difundió rápidamente y ocupó espacio en distintos medios de comunicación mientras Jorge permanecía en una clínica.

En ese contexto, De Brito reveló la frase con la que Jorge Messi reaccionó al enterarse de la repercusión que había tomado el episodio:"Qué quilombo que armé", dijo con humor al verse convertido en noticia en todo el país.

Florencia Peña volvió a pedir disculpas Tras la controversia, Florencia Peña realizó un nuevo descargo público para explicar cómo se produjo el error que derivó en la difusión de la falsa noticia. La actriz sostuvo que la equivocación se originó en la producción del ciclo que conducía y volvió a expresar su arrepentimiento por lo sucedido.