Florencia Peña, entre lágrimas, pidió disculpas por la falsa noticia sobre el padre de Messi

La conductora habló con Yanina Latorre luego de la polémica generada por anunciar al aire la supuesta muerte de Jorge Messi. Reconoció su error, aseguró que confió en información de producción y afirmó que nunca tuvo intención de causar daño.

Florencia Peña reapareció públicamente después del escándalo que se desató en Luzu TV por haber anunciado en vivo la falsa muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. Visiblemente afectada y entre lágrimas, la actriz y conductora brindó una entrevista a Yanina Latorre en la que asumió la responsabilidad por lo ocurrido y pidió perdón.

“Cometí un error, me confundí. Pero acá estoy dando la cara como siempre, pidiendo mis más sinceras disculpas”, expresó Peña durante la charla, en la que aseguró que jamás tuvo intención de lastimar a la familia del capitán de la Selección argentina ni generar angustia entre el público.

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La conductora explicó que recibió la información a través de su equipo de producción mientras se encontraba al aire y que creyó que la noticia ya había sido confirmada por otros medios. Según relató, actuó convencida de que se trataba de un dato verificado y por eso decidió comunicarlo durante la transmisión.

Además, remarcó que no se dedica al periodismo de espectáculos ni a la búsqueda de primicias, por lo que nunca imaginó verse envuelta en una situación de este tipo. “No sé dar exclusivas ni trabajo de eso”, sostuvo al intentar explicar el contexto en el que ocurrió el error.