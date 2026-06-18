Florencia Peña dejará Luzu TV tras difundir la falsa muerte del padre de Lionel Messi

La polémica generada por la difusión de una noticia falsa sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, tuvo consecuencias inmediatas en Luzu TV. A través de un comunicado oficial, el conductor y empresario Nicolás Occhiato confirmó que Florencia Peña dejará de formar parte del canal de streaming.

El enojo de Nicolás Occhiato con Florencia Peña por su información sobre la salud del papá de Messi: "Corresponde una sanción contundente"

[VIDEO] Florencia Peña anunció por error la muerte del padre de Lionel Messi y la destrozaron en las redes

"Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa", e xpresaron desde la señal.

En el mismo texto, la empresa informó que tomó medidas internas tras el episodio. "Las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado. Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa", señalaron.

Poco después, la actriz y conductora publicó un mensaje en sus redes sociales en el que pidió disculpas a la familia Messi y confirmó su alejamiento. "Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", escribió.

Peña explicó además que la información le había sido transmitida por la producción durante la emisión en vivo. "Esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié. Aun así, me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu", sostuvo.

Cómo ocurrió el error al aire

El hecho se produjo durante una emisión de El Show del Verano, programa que conduce junto a Marley, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos realizando la cobertura del Mundial 2026.

Mientras conversaba con los integrantes de la mesa, Peña interrumpió la transmisión para anunciar que Jorge Messi había fallecido. Sin embargo, apenas unos minutos después, integrantes de la producción advirtieron que se trataba de un rumor sin confirmar y la conductora rectificó públicamente la información.

En ese momento, tanto Peña como miembros del equipo pidieron disculpas y reconocieron que la noticia había sido difundida antes de completar su verificación.

El comunicado de la familia Messi

Tras la viralización del episodio, la familia Messi emitió un comunicado para desmentir categóricamente la información. Allí aclaró que Jorge Messi se encuentra bajo seguimiento médico y que evoluciona favorablemente dentro del cuadro de salud que atraviesa.

Además, manifestó su malestar por la difusión de versiones no confirmadas y pidió responsabilidad en el tratamiento mediático de una situación privada y familiar.

La familia remarcó que únicamente su círculo más cercano cuenta con información precisa sobre el estado de Jorge Messi y solicitó respeto por la intimidad del entorno durante este proceso.

La reacción de Nicolás Occhiato

Luego del incidente, Nicolás Occhiato también se pronunció en sus redes sociales y expresó su fuerte rechazo a lo ocurrido.

"Lo que acaba de suceder al aire de Luzu me indigna igual que a todos ustedes. No me representa a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo", afirmó.

Asimismo, adelantó que el episodio motivaría una revisión interna y sanciones. "Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar", concluyó.