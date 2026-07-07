Chatterbox, el youtuber que murió en un trágico accidente junto a su padre

La noticia de la muerte del youtuber Chatterbox y su padre provocó conmoción entre sus seguidores luego del trágico accidente múltiple que se registró en la Ruta 5. El joven de 27 años era un importante creador de contenido que había alcanzado los 1,6 millones de suscriptores en YouTube, donde se destacaba con contenido especializado en videojuegos y humor.

Chatterbox se llamaba Sebastián Funes y tenía 27 años. Si bien tanto él como su familia eran oriundos de Pehuajó, hacía algunos años vivían en la Ciudad de Buenos Aires.

Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, el trágico siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 349 de la Ruta 5 e involucró a un camión Scania , una camioneta Chevrolet y un automóvil Honda . Por causas que todavía se investigan, los vehículos colisionaron y provocaron la muerte del joven de 27 años y de su padre. En tanto, tanto su mamá como su hermana, que viajaban en ese rodado, resultaron ilesas y fueron trasladadas a un centro de salud de la zona.

De acuerdo con las primeras versiones, que deberán ser confirmadas por las pericias judiciales, el choque se habría originado cuando uno de los vehículos intentó realizar una maniobra de sobrepaso sobre el camión, produciéndose una colisión frontal con la otra camioneta que circulaba en sentido contrario.

Por su parte, según publicaron el diario local Diario Noticias y la emisora local Radio Mágica, los ocupantes de la Chevrolet S10 eran residentes de Carlos Casares, quienes resultaron heridos y también recibieron asistencia médica.

El camino de Funes en las redes comenzó en TikTok en 2018, cuando empezó a publicar sus primeros videos. Sin embargo, fue en YouTube donde encontró el formato que lo llevó a la popularidad. En 2023 celebró haber alcanzado el millón de suscriptores en esa plataforma, un hito que compartió con su audiencia a través de las redes sociales. Desde entonces, su comunidad no dejó de crecer hasta superar los 1,6 millones de suscriptores al momento de su fallecimiento.

Su contenido estaba enfocado principalmente en videojuegos como Fortnite, The Backrooms Game y Stumble Guys, aunque también realizaba reacciones, desafíos y transmisiones en vivo en las que interactuaba de manera constante con sus seguidores. Su estilo, basado en el humor espontáneo y el contacto permanente con su comunidad, le permitió construir una base de seguidores muy fiel.

Además de YouTube, transmitía regularmente en Twitch, donde acumulaba más de 114.000 seguidores y hasta participó de los Coscu Army Awards, los galardones que auspicia el streamer Martín Pérez Disalvo, conocido como Coscu, que premian a los creadores de contenido.

Uno de sus videos más exitosos fue publicado en marzo de 2022 y mostraba una divertida interacción con un jugador más chico durante una partida de Fortnite. El contenido superó las cinco millones de reproducciones y se convirtió en uno de los más vistos de toda su carrera.

En Instagram también mantenía una presencia activa, donde compartía momentos de su vida cotidiana y el detrás de escena de su trabajo como creador de contenido. Incluso, durante las últimas semanas compartió varios videos e imágenes con las figuritas del Mundial 2026 y hasta llegó a subirse al trend de Tim Payne, el jugador neozelandés que acumuló millones de seguidores tras ser el futbolista más desconocido de la Copa del Mundo.

El último video que publicó en su canal estuvo dedicado al juego Skibidi Toilet Zombie, del universo de Monster Up, subido aproximadamente un mes antes de su muerte. Su actividad más reciente en redes también incluía la promoción de un evento de Dragon Ball Z en el que iba a competir contra el youtuber Unxavi, un cruce que sus seguidores esperaban con entusiasmo y que nunca llegó a concretarse.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, cientos de seguidores y creadores de contenido comenzaron a despedirlo con mensajes de dolor en las redes sociales, destacando la influencia que había alcanzado entre el público joven y adolescente de Argentina.