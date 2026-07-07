    • 7 de julio de 2026 - 10:04

    Investigan a una sobrina de Jésica Cirio como presunta testaferro: ponen la lupa sobre propiedades y vehículos

    La Justicia Federal analiza el patrimonio de Priscila Daiana Ferrante, familiar de la modelo y exesposa de Martín Insaurralde.

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La investigación judicial por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que involucra a Martín Insaurralde y a Jésica Cirio sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas, la Justicia Federal puso bajo la lupa a Priscila Daiana Ferrante, sobrina de la conductora, al sospechar que habría actuado como presunta testaferro en la adquisición y administración de un importante patrimonio.

    Leé además

    Jésica Cirio y Martín Insaurralde.

    Jésica Cirio recibió casi 700 mil dólares y más de 70 millones de pesos del juego y gimnasios
    Jésica Cirio.

    Inspeccionan el departamento de Jésica Cirio y la mansión de Insaurralde para establecer dónde se grabó el video de los dólares

    El juez federal Luis Armella ordenó una serie de medidas para reconstruir el mapa patrimonial de Ferrante y establecer si cuenta con la capacidad económica necesaria para justificar los bienes que aparecen registrados a su nombre. Entre ellos figuran 77 propiedades, más de 200 vehículos entre autos, camiones y motocicletas, además de embarcaciones, joyas y dinero en efectivo.

    Uno de los inmuebles que concentra la atención de los investigadores es una lujosa mansión ubicada en Banfield Oeste, de casi 750 metros cuadrados, con ocho ambientes, cinco baños, piscina, quincho y una habitación de seguridad. Aunque la propiedad figura inscripta a nombre de Ferrante y de su padre, la Justicia intenta determinar si en realidad fue adquirida por Martín Insaurralde por un valor cercano a 1,8 millones de dólares.

    La joven, de 33 años, fue presentada en distintas oportunidades por Cirio como su sobrina o prima y, según trascendió, fue quien años atrás la vinculó con Insaurralde. Ahora, su rol familiar quedó en un segundo plano frente a las sospechas sobre el origen del patrimonio que administra.

    La investigación busca establecer si Ferrante fue utilizada para registrar bienes de terceros y ocultar activos presuntamente vinculados a maniobras de lavado de dinero. Mientras avanzan las pericias patrimoniales y los pedidos de información a distintos organismos, el expediente continúa sumando elementos que podrían ampliar las responsabilidades dentro de la causa que tiene como principal imputado al exintendente de Lomas de Zamora.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Insaurralde pidió que no se utilicen como prueba los videos atribuidos a Jesica Cirio con fajos de dólares

    Martín Insaurralde pidió que la Justicia no use como prueba el video de Jésica Cirio con fajos de dólares

    la justicia les prohibio salir del pais a martin insaurralde y a jesica cirio

    La Justicia les prohibió salir del país a Martín Insaurralde y a Jesica Cirio

    el bebe que cayo a un balde con agua en rawson esta entubado y lucha por su vida

    El bebé que cayó a un balde con agua en Rawson está entubado y lucha por su vida

    Por Redacción Diario de Cuyo
         

    Hallaron a un hombre muerto en una vivienda e investigan una posible intoxicación con monóxido de carbono

    Por Redacción Diario de Cuyo