Investigan a una sobrina de Jésica Cirio como presunta testaferro: ponen la lupa sobre propiedades y vehículos

La Justicia Federal analiza el patrimonio de Priscila Daiana Ferrante, familiar de la modelo y exesposa de Martín Insaurralde.

La investigación judicial por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que involucra a Martín Insaurralde y a Jésica Cirio sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas, la Justicia Federal puso bajo la lupa a Priscila Daiana Ferrante, sobrina de la conductora, al sospechar que habría actuado como presunta testaferro en la adquisición y administración de un importante patrimonio.

El juez federal Luis Armella ordenó una serie de medidas para reconstruir el mapa patrimonial de Ferrante y establecer si cuenta con la capacidad económica necesaria para justificar los bienes que aparecen registrados a su nombre. Entre ellos figuran 77 propiedades, más de 200 vehículos entre autos, camiones y motocicletas, además de embarcaciones, joyas y dinero en efectivo.

Uno de los inmuebles que concentra la atención de los investigadores es una lujosa mansión ubicada en Banfield Oeste, de casi 750 metros cuadrados, con ocho ambientes, cinco baños, piscina, quincho y una habitación de seguridad. Aunque la propiedad figura inscripta a nombre de Ferrante y de su padre, la Justicia intenta determinar si en realidad fue adquirida por Martín Insaurralde por un valor cercano a 1,8 millones de dólares.

La joven, de 33 años, fue presentada en distintas oportunidades por Cirio como su sobrina o prima y, según trascendió, fue quien años atrás la vinculó con Insaurralde. Ahora, su rol familiar quedó en un segundo plano frente a las sospechas sobre el origen del patrimonio que administra.