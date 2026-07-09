    • 9 de julio de 2026 - 19:40

    Investigan a una docente sanjuanina por faltar ocho meses seguidos e irse a vivir a Italia

    La profesora interina de Educación Física de la Escuela Secundaria Comandante Cabot enfrenta un sumario administrativo por presuntas inasistencias injustificadas entre agosto de 2025 y marzo de 2026.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Educación de San Juan abrió un sumario administrativo contra una docente de la Escuela Secundaria Comandante Cabot por presuntas inasistencias injustificadas que, según la investigación, se prolongaron durante ocho meses. El expediente incorpora además un dato llamativo: las autoridades del establecimiento informaron que la profesora reside actualmente en Italia.

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    La docente involucrada es Tamara Camila Recabarren, profesora interina de Educación Física con tres horas cátedra, quien se desempeñaba en 6° año, 1ª división, turno mañana, de la institución educativa ubicada en Capital.

    De acuerdo con el capítulo de cargos publicado este martes en el Boletín Oficial, la profesora habría incurrido en faltas injustificadas desde agosto de 2025 hasta marzo de 2026, situación que derivó en la apertura de un sumario por un presunto incumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 5° de la Ley Provincial N.º 64-H, que obliga a los docentes a desempeñar sus funciones "en forma digna, responsable y eficaz".

    La investigación está a cargo de la Oficina Centralizada de Investigaciones y Sumarios Administrativos (OCIySA). Según el edicto, el oficial notificador no logró ubicar a la agente en el domicilio declarado en su legajo personal, por lo que el Ministerio debió recurrir a la notificación mediante edictos oficiales.

    El inicio del sumario fue dispuesto mediante la Resolución N.º 5548-ME-2026, cuya notificación se publicó los días 22 y 23 de junio. Ahora, el Gobierno difundió el capítulo de cargos para garantizar el derecho de defensa de la docente.

    A partir de esta publicación, Recabarren dispone de cinco días, conforme a la Ley N.º 142-A, para presentar su descargo y ofrecer las pruebas que considere pertinentes. Para ello, quedó constituido como domicilio de las actuaciones la sede de la OCIySA, ubicada en Avenida Paula Albarracín de Sarmiento 134 Norte, Núcleo 1, Casa de Gobierno.

    Concluida esa instancia, el organismo instructor evaluará las pruebas y determinará si corresponde aplicar alguna de las sanciones previstas por la legislación vigente.

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