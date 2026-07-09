Investigan a una docente sanjuanina por faltar ocho meses seguidos e irse a vivir a Italia

La profesora interina de Educación Física de la Escuela Secundaria Comandante Cabot enfrenta un sumario administrativo por presuntas inasistencias injustificadas entre agosto de 2025 y marzo de 2026.

El Ministerio de Educación de San Juan abrió un sumario administrativo contra una docente de la Escuela Secundaria Comandante Cabot por presuntas inasistencias injustificadas que, según la investigación, se prolongaron durante ocho meses. El expediente incorpora además un dato llamativo: las autoridades del establecimiento informaron que la profesora reside actualmente en Italia.

La docente involucrada es Tamara Camila Recabarren, profesora interina de Educación Física con tres horas cátedra, quien se desempeñaba en 6° año, 1ª división, turno mañana, de la institución educativa ubicada en Capital.

De acuerdo con el capítulo de cargos publicado este martes en el Boletín Oficial, la profesora habría incurrido en faltas injustificadas desde agosto de 2025 hasta marzo de 2026, situación que derivó en la apertura de un sumario por un presunto incumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 5° de la Ley Provincial N.º 64-H, que obliga a los docentes a desempeñar sus funciones "en forma digna, responsable y eficaz".

La investigación está a cargo de la Oficina Centralizada de Investigaciones y Sumarios Administrativos (OCIySA). Según el edicto, el oficial notificador no logró ubicar a la agente en el domicilio declarado en su legajo personal, por lo que el Ministerio debió recurrir a la notificación mediante edictos oficiales.

El inicio del sumario fue dispuesto mediante la Resolución N.º 5548-ME-2026, cuya notificación se publicó los días 22 y 23 de junio. Ahora, el Gobierno difundió el capítulo de cargos para garantizar el derecho de defensa de la docente.