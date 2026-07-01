Un sismo de magnitud 4 sacudió Córdoba y se sintió en varias localidades

El hecho ocurrió en la madrugada de este miércoles.

Un sismo de magnitud 4,0 sorprendió a los cordobeses durante la madrugada de este miércoles 1 de julio. El movimiento telúrico se registró alrededor de la 1:34 y fue percibido en distintos puntos de la provincia, especialmente en la ciudad de Córdoba, La Calera y otras localidades cercanas.

De acuerdo con los primeros datos difundidos por los organismos especializados, el epicentro se ubicó a unos 30 kilómetros al sudoeste de Deán Funes, en el norte provincial. La magnitud del evento fue de 4,0 y tuvo una profundidad que permitió que el temblor fuera sentido por numerosos vecinos.

Tras el movimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de usuarios que contaron haber sentido vibraciones en sus viviendas, mientras que otros relataron que fueron despertados por el sismo. En localidades como La Calera, el fenómeno también fue claramente percibido.