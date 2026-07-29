Las últimas declaraciones del piloto del helicóptero antes de la tragedia: "Me encanta hacer esto"

"Uno lo hace porque le gusta. A mí la verdad que me encanta hacer esto" , declaró ayer Matías Valenzuela en una entrevista brindada desde el mismo helicóptero en el que hoy se estrelló en Valle Fértil, ocasionando su muerte y la de los otros seis tripulantes.

San Juan de luto: la caída del helicóptero en Valle Fértil se convirtió en la mayor tragedia aérea de su historia

La entrevista fue brindada a Canal 8. "Es uno de los trabajos en helicóptero -no sé si el mayor- pero el que más riesgo tiene, y bueno... te tiene que gustar" , aclara el piloto en la conversación con la periodista Marisa Gil.

"Siempre tratando, dentro de todo, de tener todas las medidas de seguridad y hacer esto que tanto nos gusta" , dice Valenzuela hacia el final del informe, que hoy cobró otro sentido tras la mayor tragedia aérea registrada en la historia de San Juan.

Matías Valenzuela era el piloto de la empresa JasFly S.A. Era oriundo de Buenos Aires. Tenía a su cargo el comando de la aeronave siniestrada, un Bell 412EP matriculado LV-KGR, propiedad de la firma contratada de manera tercerizada por el Estado para el combate de incendios. Valenzuela era responsable de la operación y traslado del equipo en el marco de la capacitación y las tareas de apoyo aéreo.

La aeronave, un Bell 412EP con matrícula LV-KGR, había sido contratada por la Agencia Federal de Emergencias para brindar una capacitación vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego y, posteriormente, dirigirse a la provincia de La Rioja, donde se desarrollan tareas para combatir los incendios forestales en la zona de Chilecito.

El helicóptero perdió contacto a las 10:26. A partir de ese momento, se activó un amplio operativo de búsqueda y rescate en una de las áreas más inhóspitas del Parque Provincial Ischigualasto.

La aeronave, operada por la empresa JasFly S.A., había partido desde la ciudad de San Juan con personal especializado y funcionarios que se trasladaban hacia Valle Fértil para una instancia de formación y coordinación en materia de emergencias. Tras la pérdida de contacto y la confirmación de que la aeronave no había arribado a destino, se desplegó un dispositivo con equipos de rescate, efectivos de la Policía provincial, personal de Protección Civil, Gendarmería Nacional y brigadistas, todos abocados a hallar el punto exacto del siniestro.

El operativo no estuvo exento de dificultades: el acceso al lugar es particularmente complejo y exigió que los rescatistas avanzaran en cuatriciclos y a pie durante varios kilómetros.

La localización de la aeronave fue posible gracias a la intervención de otra tripulación aérea que, al sobrevolar el área, divisó los restos del helicóptero unos 20 metros por debajo del nivel del terreno, en el sector norte del área protegida.