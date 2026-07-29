La Ministra de Seguridad de la Nación expresó sus condolencias por las víctimas del accidente aéreo

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, envió un mensaje público para expresar sus más sinceras condolencias.

Tras la trágica caída del helicóptero ocurrida en San Juan, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, envió un mensaje público para expresar sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos, seres queridos y compañeros de servicio de las víctimas fatales que dejó el siniestro.

En sus declaraciones, la funcionaria nacional hizo especial mención a cada uno de los fallecidos, destacando el rol fundamental que cumplían en la seguridad, la protección civil y la asistencia a la comunidad tanto a nivel provincial como nacional.

"Mis más sinceras condolencias a las familias, amigos, seres queridos y compañeros de servicio de quienes perdieron la vida en el accidente del helicóptero en San Juan", manifestó Monteoliva, al tiempo que remarcó la trayectoria de los brigadistas y funcionarios caídos: "Nuestras vidas estuvieron dedicadas a proteger y asistir a los argentinos".

El trágico saldo incluye la pérdida de integrantes clave de las fuerzas de seguridad y de organismos de emergencia. Entre las víctimas nombradas por la ministra se encuentran:

Andrés Bosch, coordinador regional Centro.