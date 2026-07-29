    • 29 de julio de 2026 - 18:49

    La Ministra de Seguridad de la Nación expresó sus condolencias por las víctimas del accidente aéreo

    La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, envió un mensaje público para expresar sus más sinceras condolencias.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tras la trágica caída del helicóptero ocurrida en San Juan, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, envió un mensaje público para expresar sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos, seres queridos y compañeros de servicio de las víctimas fatales que dejó el siniestro.

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    En sus declaraciones, la funcionaria nacional hizo especial mención a cada uno de los fallecidos, destacando el rol fundamental que cumplían en la seguridad, la protección civil y la asistencia a la comunidad tanto a nivel provincial como nacional.

    "Mis más sinceras condolencias a las familias, amigos, seres queridos y compañeros de servicio de quienes perdieron la vida en el accidente del helicóptero en San Juan", manifestó Monteoliva, al tiempo que remarcó la trayectoria de los brigadistas y funcionarios caídos: "Nuestras vidas estuvieron dedicadas a proteger y asistir a los argentinos".

    El trágico saldo incluye la pérdida de integrantes clave de las fuerzas de seguridad y de organismos de emergencia. Entre las víctimas nombradas por la ministra se encuentran:

    Andrés Bosch, coordinador regional Centro.

    Rodrigo Aimetta, brigadista e instructor.

    Comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos de la Policía de San Juan.

    Comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos de la Policía de San Juan.

    Comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan.

    Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan.

    Matías Valenzuela, piloto de la aeronave.

    Para cerrar su mensaje, la titular de la cartera de Seguridad nacional reiteró su apoyo a los allegados en este momento de luto: "Mi abrazo y toda mi solidaridad están con ustedes. Acompaño a cada una de las familias y a sus compañeros de servicio en este momento de profundo dolor".

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