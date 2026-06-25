Diputados aprobó el Súper RIGI y el proyecto avanza al Senado

La iniciativa impulsada por el Gobierno busca atraer inversiones millonarias en sectores tecnológicos e industrias emergentes mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

La Cámara de Diputados dio media sanción al denominado Súper RIGI, un nuevo régimen de promoción destinado a captar grandes inversiones en actividades consideradas estratégicas para el desarrollo tecnológico y productivo del país. Tras la aprobación en la Cámara baja, el proyecto deberá ser debatido ahora en el Senado.

La propuesta oficial crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, orientado a emprendimientos que demanden desembolsos superiores a los 1.000 millones de dólares. El objetivo es atraer proyectos vinculados a sectores como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital y otras actividades que actualmente tienen escaso desarrollo en la Argentina.

Entre los principales beneficios previstos figuran una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, exenciones en derechos de importación y exportación, facilidades para el acceso y uso de divisas generadas por exportaciones y estabilidad fiscal y regulatoria por 30 años.

El nuevo esquema es presentado por el Gobierno como una evolución del RIGI aprobado en 2024. Mientras el régimen vigente apuntaba principalmente a proyectos de energía, minería e infraestructura, el Súper RIGI busca promover inversiones en industrias de alto contenido tecnológico y con potencial de transformación productiva.

Durante el debate parlamentario, el oficialismo sostuvo que la iniciativa permitirá competir con otros países por inversiones globales que hoy no tienen presencia en el mercado argentino. Sin embargo, sectores de la oposición cuestionaron el alcance de los beneficios otorgados y advirtieron sobre posibles impactos en la industria nacional, el empleo y la recaudación fiscal.