Lucas Garcés disputó el Panamericano de tiro con arco en México y ya apunta a los ODESUR

Del 24 al 28 de junio, el estado de Tlaxcala y la Ciudad de México se convirtieron en el epicentro del tiro con arco continental al albergar el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco 2026 . El certamen reunió a 172 competidores de 18 países, entre los que se destacó la presencia del sanjuanino Lucas Garcés , integrante de la Selección Argentina.

A su regreso al país, el arquero analizó el exigente nivel del torneo, marcado por la presencia de 16 campeones del mundo y las complejidades geográficas de la sede:

"Fue un Panamericano de muy alto nivel. Hice una clasificatoria un poco baja; tuve un par de inconvenientes en el equipo con la estabilización y el principal problema era el oxígeno, pues no estoy acostumbrado a disparar con tan bajo oxígeno. Me costó un par de días adaptarme". "Fue un Panamericano de muy alto nivel. Hice una clasificatoria un poco baja; tuve un par de inconvenientes en el equipo con la estabilización y el principal problema era el oxígeno, pues no estoy acostumbrado a disparar con tan bajo oxígeno. Me costó un par de días adaptarme".

"En las primeras eliminatorias, por decisión de un jurado quedé abajo, pues tomó como 9 una flecha que era 10 y quedé fuera de la plaza para Lima. Al otro día estuve disparando por medallas y quedé abajo en octavos de final, compitiendo con Jean Pizarro, el anterior dueño de la medalla de oro del Panamericano en Chile".

La paridad fue absoluta: "La diferencia fue solamente un punto, lo que indica que hubo un gran nivel; una flecha te podía dejar afuera y así fue. Yo me tiré un 9 y él disparó un 10", explicó el atleta.

JUEGOS ODESUR

Sin tiempo para lamentos, el sanjuanino ya planifica su exigente calendario para la cita que se desarrollará del 12 al 26 de septiembre:

Aumento de volumen: "En la preparación para los Juegos Odesur tendré que intensificar la cantidad de flechas. Actualmente estoy disparando entre 200 y 350 por entrenamiento, pero voy a tener que subir de 350 a 400, divididas en dos tandas para rendir varios días seguidos".

Enfoque integral: "El trabajo mental va a tener que ser muy riguroso. El acompañamiento de fisio y kinesiología va a tener que ir de la mano junto con la parte nutricional y hábitos como dormir un poco más. Ajustar estos pequeños detalles va a hacer una gran diferencia".

A modo de cierre, Lucas ponderó su nivel de competencia por sobre el resultado final, demostrando la madurez que caracteriza a los deportistas de elite:

"Mi rendimiento fue altísimo, disparando muy bien, pero los resultados no acompañaron. El resultado es parte del rendimiento: si bien el mío fue muy bueno, el tema es que había alguien mejor. No siempre se gana, pero le puse todo el corazón y todas las ganas. No entregué en ningún momento mi capacidad mental, me mantuve muy firme hasta el final y así hay que enfrentar lo que se viene".