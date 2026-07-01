Bélgica remontó ante Senegal y ganó 3-2 con un penal en el minuto 120 para avanzar a octavos

Los Diablos Rojos perdían 2-0, reaccionaron con dos goles en el cierre del tiempo reglamentario y se impusieron 3-2 en el alargue gracias a un penal sancionado por el VAR en la última jugada del partido.

Bélgica dio vuelta el partido y se quedó con la clasificación.

Bélgica protagonizó una remontada inolvidable y derrotó 3-2 a Senegal en el tiempo suplementario para meterse en los octavos de final del Mundial 2026. El equipo europeo estuvo dos goles abajo, logró igualar el encuentro en los minutos finales y terminó sellando la clasificación con un penal convertido en el minuto 120.

El conjunto africano había sido ampliamente superior durante gran parte del partido. A los 24 minutos, Habib Diarra abrió el marcador tras aprovechar un rebote en el palo luego de un cabezazo de Ismaïla Sarr.

En el inicio del segundo tiempo, el propio Sarr amplió la ventaja con una gran definición tras controlar de pecho y sacar un potente remate que dejó sin chances a Thibaut Courtois.

Cuando la eliminación parecía inevitable, Bélgica reaccionó con toda su jerarquía. A los 86 minutos, Romelu Lukaku descontó para devolverle la ilusión a su equipo y, tres minutos más tarde, Youri Tielemans apareció de cabeza tras un error del arquero senegalés para establecer el agónico 2-2 que llevó la definición al tiempo suplementario.

El VAR definió una clasificación dramática En el alargue, Bélgica mantuvo el impulso y fue el equipo que más buscó el triunfo. La ocasión más clara llegó a los 116 minutos, cuando Dodi Lukebakio estrelló un remate en el palo.