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Qué dicen los sitios de apuestas para el partido Inglaterra vs. RD Congo

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Inglaterra y RD Congo se enfrentarán este miércoles, desde las 13.00, por el duelo de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

El partido se disputará en el Atlanta Stadium. ¿Quién gana según las casas de apuestas? Los pronósticos son favorables a los Tres Leones.