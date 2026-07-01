Qué dicen los sitios de apuestas para el partido Inglaterra vs. RD Congo

Inglaterra y RD Congo se enfrentarán este miércoles, desde las 13.00, por el duelo de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.
Enterate quien es el favorito en función de cuánto paga.
Inglaterra y RD Congo se enfrentarán este miércoles, desde las 13.00, por el duelo de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.
El partido se disputará en el Atlanta Stadium. ¿Quién gana según las casas de apuestas? Los pronósticos son favorables a los Tres Leones.
Esto implica que si alguien decide apostar 1000 pesos a Inglaterra y gana el encuentro de este miércoles, se llevaría unos 1128 pesos. En el caso de igualdad, el monto podría aumentar hasta 5250 y 13000 pesos para quienes se la jueguen por República Democrática del Congo, dado que tiene menos probabilidades según los pronósticos.