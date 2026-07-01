    • 1 de julio de 2026 - 12:05

    Qué dicen los sitios de apuestas para el partido Inglaterra vs. RD Congo

    Enterate quien es el favorito en función de cuánto paga.

    Qué dicen los sitios de apuestas para el partido Inglaterra vs. RD Congo

    Qué dicen los sitios de apuestas para el partido Inglaterra vs. RD Congo

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    Inglaterra y RD Congo se enfrentarán este miércoles, desde las 13.00, por el duelo de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

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    Pronóstico de Inglaterra vs. RD Congo: quién gana según las apuestas

    • El triunfo de Inglaterra : paga alrededor de 1.28
    • El empate: aproximadamente 5.25.
    • La victoria de RD Congo: Unos 13.00.

    Esto implica que si alguien decide apostar 1000 pesos a Inglaterra y gana el encuentro de este miércoles, se llevaría unos 1128 pesos. En el caso de igualdad, el monto podría aumentar hasta 5250 y 13000 pesos para quienes se la jueguen por República Democrática del Congo, dado que tiene menos probabilidades según los pronósticos.

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