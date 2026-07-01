    • 1 de julio de 2026 - 07:28

    México venció 2-0 a Ecuador y avanzó a los octavos de final ante un Azteca repleto

    El seleccionado anfitrión resolvió el partido en el primer tiempo con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

    El Tri ya espera rival para los octavos de final. REUTERS/Raquel Cunha

    El Tri ya espera rival para los octavos de final. REUTERS/Raquel Cunha

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    México dio un paso firme en el Mundial 2026 al derrotar por 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final y sellar su clasificación a los octavos, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

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    El conjunto dirigido por Javier Aguirre fue ampliamente superior durante la primera mitad y construyó la victoria con dos golpes consecutivos. Julián Quiñones abrió el marcador a los 22 minutos tras una buena asistencia de Roberto Alvarado, mientras que Raúl Jiménez amplió la ventaja a los 35, dejando muy encaminada la clasificación antes del descanso.

    En el complemento, Ecuador intentó reaccionar y tuvo mayor posesión de la pelota, aunque le costó generar situaciones claras frente a un equipo mexicano sólido en defensa. El arquero Raúl Rangel respondió cuando fue exigido y el local controló el desarrollo hasta el pitazo final.

    Con este resultado, México volvió a ganar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo por primera vez desde 1986, un logro histórico para el seleccionado anfitrión, que además atraviesa un gran momento tras sumar su cuarta victoria consecutiva en el torneo.

    La derrota significó el final del sueño mundialista para Ecuador, que no encontró respuestas para revertir la desventaja y se despidió del certamen en los dieciseisavos de final. Mientras tanto, México ya piensa en el desafío de octavos, con la ilusión de seguir avanzando ante el apoyo de su público.

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