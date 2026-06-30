Barrios de Pie, puro corazón: el campeón sanjuanino de futsal que hizo historia sin entrenar y ahora va por el Nacional

"No tenemos nada. Somos puro corazón". La frase de Matías Guerra resume la esencia de un equipo que acaba de escribir una de las historias más particulares del futsal sanjuanino. Barrios de Pie, con una base de jugadores que permanece unida desde hace cinco años, logró un recorrido inédito: fue campeón en cada categoría que disputó desde el ascenso y ahora levantó el título en Primera.

El pasado domingo, Barrios de Pie escribió una página más en su historia. En un Estadio Aldo Cantoni colmado, el conjunto barrial venció en la final al multicampeón La Gloria y se coronó campeón sanjuanino del Apertura del futsal local. El plantel que conduce técnicamente Ariel Rojo está integrado por una mezcla de experiencia y juventud. Entre los referentes aparecen el propio Guerra, Julio "Fino" Balmaceda, Marcos Barobero, Sebastián Pastoriza, Raúl "Chicho" Ramírez y José Rodríguez, mientras que los más jóvenes son Diego Toledo, Gonzalo Vildoso y Román Pastoriza.

Matías Guerra es el capitán de Barrios de Pie pero tuvo la mala fortuna de sufrir hace unos días una dura lesión que lo sacó de la final. El exfutbolista de Unión, Desamparados, Maipú entre tantos, comenzó en el futsal después de retirarse y encontró en Barrios de Pie mucho más que un equipo: dice que es su familia, su grupo de amigos y el sitio donde encuentra su felicidad.

La particularidad es que el equipo desafía todas las recetas tradicionales de la disciplina. "Todo el mundo decía que cómo íbamos a jugar si no entrenábamos. Y es verdad, nosotros no entrenamos, nos juntamos a jugar nada más", relató Guerra. Mientras otros equipos realizan trabajos diarios y preparaciones específicas, ellos apostaron a sostener un grupo que se conoce de memoria. "Venimos siendo los mismos desde hace cinco años. Ascendimos y fuimos campeones en todas las categorías que jugamos. Nunca rompimos el grupo. Hemos pasado momentos difíciles y eso nos hizo más fuertes. Lo que conseguimos fue gracias a ese grupo. Somos un equipo humilde, sin grandes recursos, pero con un corazón enorme. Eso fue lo que nos llevó a salir campeones".

El título también tuvo sabor a revancha. Después de perder dos finales consecutivas desde que llegaron a Primera División, esta vez pudieron sacarse la espina. "Esta era la tercera final seguida que jugábamos. Las dos anteriores las habíamos perdido y por suerte esta fue la vencida", recordó el capitán aunque esa alegría por el campeonato llegó acompañada por una mala noticia personal. En la semifinal sufrió una lesión en la rodilla que lo dejaría varios meses fuera de las canchas.