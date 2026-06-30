El Cordillera Tour regresa al Club Hispano con tres días de tenis, pádel y grandes novedades

Luego de un estreno que superó las expectativas, el Cordillera Tour volverá a escena este fin de semana con su segunda fecha de la temporada 2026 . Del 3 al 5 de julio, las instalaciones del Club Hispano serán nuevamente el punto de encuentro para cientos de jugadores de tenis y pádel que buscarán seguir sumando puntos en un circuito que no deja de crecer en San Juan.

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La primera fecha reunió a más de 200 inscriptos y confirmó el interés que despierta una propuesta que este año pasó a integrar el calendario oficial de la Federación Sanjuanina de Tenis. Ese impulso buscará mantenerse durante la segunda parada del campeonato, que volverá a combinar competencia, recreación y un importante despliegue organizativo.

En el tenis, las categorías Intermedia y Primera volverán a reunir a jugadores de distintos puntos de la provincia y de la región, fortaleciendo el perfil federal que comenzó a consolidarse en el inicio de la temporada.

El pádel, en tanto, llegará con una de las principales novedades del torneo. La incorporación de la categoría Open femenina marcará un nuevo paso para el crecimiento de la disciplina en la rama femenina, mientras que la Primera masculina volverá a convocar a varios de los mejores jugadores de la región. A su vez, las categorías amateurs mantendrán el formato americano, una modalidad que fue uno de los grandes atractivos de la primera fecha.

Ese sistema permite que los participantes jueguen durante tres horas continuas, cambiando de compañero cada 20 minutos o al finalizar cada set. De esta manera, todos los jugadores se enfrentan entre sí y el título queda para la pareja que acumule la mayor cantidad de victorias, generando una competencia intensa y, al mismo tiempo, muy social.

Más allá de lo deportivo, el Cordillera Tour apuesta a brindar una experiencia completa para quienes participan. La inscripción incluye kit de bienvenida, acreditación oficial, pelotas nuevas, hidratación permanente, frutas y una organización profesional durante toda la competencia. Además, el Club Hispano contará nuevamente con espacios gastronómicos y servicios para jugadores, familiares y público.

La cobertura también será uno de los puntos fuertes del evento. Durante los tres días habrá producción de contenidos, entrevistas y resúmenes de cada jornada, mientras que el domingo 5 de julio la definición del torneo podrá seguirse a través de una transmisión especial por streaming.

Con cuatro fechas previstas para la temporada y el objetivo de clasificar al Master final, el Cordillera Tour continúa afianzándose como uno de los circuitos deportivos de mayor crecimiento en la provincia. La expectativa es repetir, e incluso superar, la convocatoria de la primera fecha y volver a vivir un fin de semana donde el tenis y el pádel sean los grandes protagonistas.

Inscripciones y costos

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el miércoles 1 de julio y se realizan a través de la cuenta de Instagram @cordilleratour2026, donde los interesados encontrarán el enlace para completar el trámite mediante la aplicación Tiki Tiki. Para consultas, la organización habilitó el contacto de Diego al 2644-810478.

Los valores de inscripción son los siguientes: