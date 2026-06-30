    • 30 de junio de 2026 - 16:53

    Del fútbol sanjuanino a la Primera C: Nicolás Jorquera deja Unión de Villa Krause y jugará en Sportivo Barracas

    El delantero de Unión, goleador del Apertura del fútbol sanjuanino, fue incorporado por el club porteño y tendrá su primera experiencia en el fútbol de ascenso

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El buen presente de Nicolás Jorquera tendrá premio. El delantero sanjuanino, que hasta el pasado domingo defendió la camiseta de Unión de Villa Krause, continuará su carrera en Sportivo Barracas, equipo que milita en la Primera C, tercera categoría del fútbol de ascenso argentino.

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    El cambio de camiseta representa un importante salto en la carrera del atacante, que tendrá su primera experiencia fuera del fútbol sanjuanino y buscará consolidarse en el ámbito nacional después de destacarse por su capacidad goleadora.

    Jorquera dio sus primeros pasos en la escuelita de fútbol de Unión, aunque luego continuó su formación y pasó por Peñaflor, López Peláez y la Reserva de San Martín, antes de regresar al Azul de Villa Krause, donde terminó de explotar futbolísticamente.

    A fuerza de goles, sacrificio y regularidad, el rawsino se convirtió en una de las figuras del equipo dirigido por Magallanes. En el Torneo Apertura fue el goleador del certamen anotando 14 goles, una cifra que despertó el interés de clubes del ascenso y terminó abriéndole las puertas de Sportivo Barracas.

    Su último encuentro con la camiseta de Unión fue el pasado domingo, en la derrota frente a Alianza, partido que marcó el cierre de una etapa muy positiva para el delantero que ahora comienza un nuevo desafío. Con apenas unos años de recorrido en Primera local, buscará trasladar su olfato goleador al fútbol metropolitano y dar el primer gran paso de su carrera profesional.

    Una nueva baja en Unión de Villa Krause

    La salida de Jorquera representa una baja sensible para el conjunto de Villa Krause, que ya había perdido en este mercado de pases a Elías Oballes, incorporado por Sportivo Desamparados. De esta manera, el Azul afrontará el Torneo Clausura sin dos de los futbolistas que fueron protagonistas durante la primera mitad de la temporada.

    Unión tendrá la obligación de salir a buscar refuerzos a contrarreloj sabiendo que hasta este próximo viernes hay tiempo de inscribir refuerzos, cuando se cierre el mercado de pases del fútbol doméstico.

    Lo cierto es que no es el mejor presente del club rawsino, sobre todo en el ámbito institucional, el domingo post derrota ante el Lechuzo los hinchas de Unión se despacharon con insultos para la dirigencia.

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