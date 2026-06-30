Francia goleó a Suecia con un doblete de Kylian Mbappé y avanzó a octavos del Mundial 2026

Francia hizo valer su jerarquía y derrotó con autoridad por 3-0 a Suecia en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para meterse en los octavos de final del Mundial 2026. Con un inspirado Kylian Mbappé, autor de un doblete, y un gran aporte de Michael Olise , los dirigidos por Didier Deschamps resolvieron el partido y ahora se medirán con Paraguay en la próxima instancia.

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El comienzo fue más parejo de lo esperado. Incluso Suecia avisó primero con un remate de Alexander Isak apenas iniciado el encuentro. Sin embargo, con el correr de los minutos Francia tomó el control del juego y comenzó a generar situaciones de peligro.

Mbappé tuvo un gol anulado por posición adelantada a los 19 minutos y poco después estrelló un remate en el palo. Michael Olise también estuvo cerca con una espectacular chilena que pegó en el poste, mientras el arquero Jacob Zetterström sostenía el empate con varias intervenciones.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaba sin goles, apareció la figura francesa. A los 45 minutos, Mbappé recibió dentro del área, dejó en el camino a un defensor y definió con un derechazo cruzado para poner el 1-0 . El delantero celebró el tanto abrazándose con el entrenador Didier Deschamps, quien atraviesa un difícil momento personal tras el fallecimiento de su madre.

En el complemento, Francia liquidó rápidamente la historia. A los 52 minutos, una mala salida de Suecia fue aprovechada por Michael Olise, que asistió de manera magistral a Bradley Barcola para el 2-0.

El conjunto sueco intentó reaccionar, pero volvió a encontrarse con un rival muy superior. A los 73 minutos, otra asistencia de Olise dejó a Mbappé mano a mano y el delantero no perdonó: definió con categoría para sellar el 3-0 y firmar su doblete.

Con el resultado asegurado, Deschamps aprovechó para mover el banco e hizo ingresar a Ousmane Dembélé, Jules Koundé, Theo Hernández, Jean-Philippe Mateta y Rayan Cherki, pensando en el próximo compromiso.

Con esta victoria, Francia ratificó su candidatura al título y avanzó con autoridad a los octavos de final, donde enfrentará a Paraguay. Además, Mbappé quedó a apenas un gol de igualar el récord de Lionel Messi como máximo goleador en la historia de los Mundiales.