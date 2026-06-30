Con un gol de Haaland sobre el final, Noruega le ganó 2-1 a Costa de Marfil y enfrentará a Brasil en octavos de final

mNoruega dio un nuevo paso en el Mundial 2026 al derrotar 2-1 a Costa de Marfil en el AT&T Stadium de Dallas y selló su clasificación a los octavos de final, d onde enfrentará a Brasil este domingo desde las 17 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey.

Alemania remontó sobre la hora ante Costa de Marfil y se clasificó a los 16avos del Mundial 2026

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Aunque no tuvo una de sus mejores actuaciones, Erling Haaland volvió a demostrar por qué es la gran figura del equipo. El goleador apareció cuando el partido se encaminaba al tiempo suplementario y marcó el tanto de la victoria a los 83 minutos para darle a los nórdicos el boleto entre los 16 mejores del certamen.

Noruega insinuó peligro desde el arranque con un centro buscando a Haaland, pero el encuentro se volvió parejo y con pocas situaciones claras. Costa de Marfil tuvo las mejores aproximaciones antes del descanso a través de Ghislain Konan y Nicolas Pépé, aunque no logró romper el cero.

Cuando el partido parecía cerrado, apareció una jugada individual de Antonio Nusa, quien dejó de lado el libreto de buscar a Haaland con un centro, encaró hacia el medio y sacó un potente derechazo al ángulo para establecer el 1-0 y darle ventaja a los europeos antes del entretiempo.

En el complemento, el conjunto africano adelantó sus líneas y fue en busca del empate. Tras varios intentos frustrados por las intervenciones del arquero Orjan Nyland, la igualdad llegó a los 73 minutos. Una gran acción colectiva terminó con Amad Diallo asistiendo a Nicolas Pépé, quien definió para el 1-1.

Sin embargo, cuando todo hacía pensar que el encuentro se definiría en el alargue, apareció el goleador noruego. A los 83 minutos, Haaland quedó solo dentro del área chica y empujó la pelota al fondo de la red para sellar el 2-1 definitivo y alcanzar su quinto gol en apenas tres partidos en esta Copa del Mundo.

En los minutos finales, Nyland también fue decisivo al evitar el empate de Amad Diallo con una gran atajada en tiempo de descuento, asegurando la clasificación de su selección.

Con este triunfo, Noruega alcanzó por tercera vez los octavos de final en una Copa del Mundo, después de sus actuaciones en 1938 y 1998. Ahora intentará romper una barrera histórica, ya que nunca logró avanzar a los cuartos de final.

Del otro lado, Costa de Marfil cerró una participación que, pese a la eliminación, quedó marcada por un logro inédito: por primera vez consiguió superar la fase de grupos en un Mundial, luego de sus eliminaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.