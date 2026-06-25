    • 25 de junio de 2026 - 17:36

    Costa de Marfil hizo historia: venció a Curazao y se clasificó por primera vez a 16avos de final del Mundial

    Costa de Marfil venció 2-0 a Curazao con un doblete de Nicolas Pépé, clasificó a 16avos del Mundial 2026 y aguarda rival.

    image
    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Costa de Marfil se quedó con un triunfo clave en el cierre de la fase de grupos y sacó boleto a los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo africano derrotó 2-0 a Curazao en el encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo E y se metió entre los clasificados a la próxima ronda.

    Leé además

    alemania remonto sobre la hora ante costa de marfil y se clasifico a los 16avos del mundial 2026

    Alemania remontó sobre la hora ante Costa de Marfil y se clasificó a los 16avos del Mundial 2026
    japon y suecia empatan 0 a 0 en un partido clave por la clasificacion a 16avos de final del mundial

    Japón y Suecia empatan 0 a 0 en un partido clave por la clasificación a 16avos de final del Mundial

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La gran figura del partido fue Nicolas Pépé, autor de los dos goles de la noche. El primero llegó a los 6 minutos del primer tiempo, cuando Costa de Marfil logró golpear rápido y encaminar un encuentro determinante para sus aspiraciones en la Copa del Mundo. El segundo tanto apareció a los 18 minutos del complemento, nuevamente por intermedio de Pépé, que firmó su doblete para liquidar la historia y asegurar el triunfo del seleccionado africano frente a un rival que ya llegaba muy complicado a la definición del grupo.

    Con esta victoria, Costa de Marfil cerró una fase de grupos positiva y consiguió el objetivo de avanzar a la fase eliminatoria. En sus presentaciones anteriores, el conjunto africano había vencido 1-0 a Ecuador y luego había caído 2-1 ante Alemania, resultados que lo dejaron bien parado para definir la clasificación en la última jornada.

    Del otro lado, Curazao se despidió del certamen sin poder dar el golpe. En sus primeros dos partidos había sufrido una dura goleada 7-1 ante Alemania y luego había rescatado un empate 0-0 frente a Ecuador, pero la derrota ante Costa de Marfil lo dejó definitivamente fuera del Mundial.

    Ahora, el seleccionado marfileño deberá esperar para conocer a su rival en los 16avos de final. Su próximo cruce será ante el segundo del Grupo I, una plaza que por estas horas disputan Francia y Noruega.

    Seguí el minuto a minuto de Curazao vs Costa de Marfil

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Imponente. La Cacique Angaco tiene un trazado especial con senderos del cerro Pie de Palo.

    Cacique Angaco 2026: el nuevo desafío para el MTB de San Juan

    Por Ariel Poblete
    murio daniel castellani, leyenda del voley argentino y medallista olimpico en seul 1988

    Murió Daniel Castellani, leyenda del vóley argentino y medallista olímpico en Seúl 1988

    Por Redacción Diario de Cuyo
    san martin sumo su primer refuerzo para la segunda rueda: es delantero y llega desde el futbol peruano

    San Martín sumó su primer refuerzo para la segunda rueda: es delantero y llega desde el fútbol peruano

    Por Vanessa Chaparro
    argentina prepara un equipo alternativo para enfrentar a jordania: scaloni define si juega messi

    Argentina prepara un equipo alternativo para enfrentar a Jordania: Scaloni define si juega Messi

    Por Redacción Diario de Cuyo