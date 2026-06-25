Costa de Marfil hizo historia: venció a Curazao y se clasificó por primera vez a 16avos de final del Mundial

Costa de Marfil venció 2-0 a Curazao con un doblete de Nicolas Pépé, clasificó a 16avos del Mundial 2026 y aguarda rival.

Costa de Marfil se quedó con un triunfo clave en el cierre de la fase de grupos y sacó boleto a los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo africano derrotó 2-0 a Curazao en el encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo E y se metió entre los clasificados a la próxima ronda.

La gran figura del partido fue Nicolas Pépé, autor de los dos goles de la noche. El primero llegó a los 6 minutos del primer tiempo, cuando Costa de Marfil logró golpear rápido y encaminar un encuentro determinante para sus aspiraciones en la Copa del Mundo. El segundo tanto apareció a los 18 minutos del complemento, nuevamente por intermedio de Pépé, que firmó su doblete para liquidar la historia y asegurar el triunfo del seleccionado africano frente a un rival que ya llegaba muy complicado a la definición del grupo.

Con esta victoria, Costa de Marfil cerró una fase de grupos positiva y consiguió el objetivo de avanzar a la fase eliminatoria. En sus presentaciones anteriores, el conjunto africano había vencido 1-0 a Ecuador y luego había caído 2-1 ante Alemania, resultados que lo dejaron bien parado para definir la clasificación en la última jornada.

Del otro lado, Curazao se despidió del certamen sin poder dar el golpe. En sus primeros dos partidos había sufrido una dura goleada 7-1 ante Alemania y luego había rescatado un empate 0-0 frente a Ecuador, pero la derrota ante Costa de Marfil lo dejó definitivamente fuera del Mundial.

Ahora, el seleccionado marfileño deberá esperar para conocer a su rival en los 16avos de final. Su próximo cruce será ante el segundo del Grupo I, una plaza que por estas horas disputan Francia y Noruega.