Un informe de inteligencia señala a la gestión de Zelenski como responsable del incremento en el tráfico de drogas hacia Europa desde Ucrania.

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La Oficina de prensa del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) de Rusia ha denunciado que Ucrania está intensificando su colaboración con los principales carteles de la droga de México. Según el comunicado, esta asociación se debe a la necesidad del régimen de Volodímir Zelenski de obtener ingresos adicionales en medio de una crisis de financiamiento por parte de sus patrocinadores occidentales.

"El interés de los ucranianos es evidente. El régimen de Volodímir Zelenski, sumido en la corrupción, busca obtener ingresos adicionales, sobre todo ante la incapacidad de los patrocinadores occidentales para satisfacer todas sus insaciables exigencias," señala el informe.

El documento indica que las fuerzas de seguridad ucranianas estarían facilitando el aumento del tránsito de drogas desde América Latina hacia Europa. En este contexto, se destaca que los puertos de la región de Odesa se han convertido en un centro clave para el tráfico de estupefacientes.

"Los puertos de la región de Odesa se convierten en la principal base de transbordo de la ruta de tráfico de drogas hacia Europa a través de Polonia, Moldavia y Rumanía," agrega el informe.