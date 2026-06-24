San Juan mostró su experiencia con el jazz en un foro internacional de Moscú

Convocada por la Fundación Igor Butman, la gestora cultural Natacha Cruz participó en el prestigioso foro Jazz Across Borders del Festival de Jazz, de Moscú. La representante sanjuanina expuso el crecimiento del Festival de Jazz de San Juan y la labor de la Fundación Circuito Argentino de Jazz ante delegaciones internacionales.

La recepción de la comitiva internacional, integrada por representantes de Sudáfrica, Armenia, Filipinas, Turquía y el país anfitrión, fue altamente positiva, abriendo canales inéditos para el intercambio musical.

" Me invitaron para presentar el Festival de Jazz de San Juan y para debatir especialmente acerca de la formación de públicos en los festivales de jazz y cómo hacer para que estos festivales se conviertan en motores o plataformas para el turismo de eventos ", explicó a DIARIO DE CUYO Cruz. “Yo llevé una linda exposición, hablando también de la infraestructura que tenemos y contando un poquito la experiencia de cómo ha ido creciendo en estos cinco años nuestro festival. Y después se armó una linda mesa de debate entre los que estábamos ahí”, se explayó.

Su participación despertó un notable interés, al punto de brindar entrevistas a medios locales, destacando un reportaje con la cadena RT en español que se emitirá próximamente en televisión por cable.

El paso por el foro Jazz Across Borders superó las expectativas iniciales al propiciar vínculos que trascendieron las fronteras . Entre ellos, Cruz logró consolidar la llegada a la provincia de Mateusz Smoczynski, compositor y director de orquesta polaco que fusiona jazz y música clásica contemporánea. Ganador de un Grammy, se presentará en noviembre con su Atom String Quartet .

Entre otros contactos, el Festival también le permitió vincularse con productoras de Ciudad del Cabo, “algo que posiblemente no hubiera sucedido fuera de estos ámbitos ¿no’”. “Fue muy enriquecedor porque ellas también tienen un festival; y además, que fueran mujeres, porque tenemos otra forma de trabajar, de enlazar y de generar. Con ellas quedó un contacto muy lindo", valoró.

"Aunque tienen mucha historia y cultura de jazz, es un mercado relativamente nuevo y Argentina siempre es un país muy bien considerado, todos quieren venir, así que sí, quedó un puente extendido, abierto", subrayó la gestora respecto a colaboraciones e intercambios futuros.

Una experiencia paralela

Viajar a Rusia fue toda una experiencia para Natacha, más allá de los días de viaje y las barreras que supone el idioma. “La situación geopolítica que vive Rusia, que todavía está en guerra... Si bien nosotros nunca sentimos la tensión ni nada por el estilo en el festival, sí, cuando llegás, las comunicaciones están bloqueadas, nos costaba comunicarnos, solamente vía e-mail; tenías que bajarte un VPN o cosas así..." relató.

“Otro tema fue el de las tarjetas, porque ellos no aceptan ni Visa ni Mastercard, no manejan dólares, manejan euros, así que bueno, eran muchas cosas para organizar y estar más o menos ordenada y que no fuera tanto el choque", agregó.

Cruz aprovechó algunas horas libres para conocer la ciudad. En esta foto, en el Bolshói, donde vio la ópera "La historia de un hombre de verdad"

Sin embargo, aclaró que todo fue superado gracias a la amabilidad de su gente. “Súper predispuestos, desde el primer momento en que dije que iba, armaron un equipo para recibirme, para que yo no sintiera ninguna dificultad en cuanto al idioma, en cuanto a nada. Son súper gentiles, amorosos", apuntó complacida.

El balance

Para Cruz, el balance final del encuentro radica en haber posicionado la identidad del Festival de Jazz de San Juan y los espacios culturales de la provincia en circuitos internacionales, habitualmente conocedores de la capital del país, pero ajenos a la oferta de la región.

"Yo creo que lo más importante fue llevar un poquito de San Juan al otro lado del mundo y que desde aquellas latitudes sepan que nosotros existimos. Eso me pareció súper importante, mostrar lo que hacíamos acá, que es una ciudad alejada de Buenos Aires y de lo que todo el mundo puede llegar a conocer de Argentina. Y poder llevar en esa pantalla imágenes del Teatro del Bicentenario, imágenes de San Juan, imágenes de lo que es la ciudad y de lo que nosotros hacemos dentro del Festival, eso me pareció súper importante", concluyó Cruz.