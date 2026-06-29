Keiko Fujimori ganó y será la nueva presidenta de Perú: el escrutinio final confirmó una ajustada victoria

El escrutinio definitivo de la segunda vuelta presidencial confirmó este lunes la victoria de Keiko Sofía Fujimori Higuchi , quien se convirtió en la nueva presidenta de Perú para el período 2026-2031 . La candidata de Fuerza Popular se impuso por un margen mínimo sobre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en una de las elecciones más reñidas de la historia del país.

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Con el 100% de las 92.766 actas contabilizadas hasta este lunes, Fujimori obtuvo 9.223.396 votos, equivalentes al 50,135% de los sufragios válidos . Su rival alcanzó 9.173.755 votos, el 49,865%, por lo que la diferencia final fue de apenas 49.641 sufragios.

El resultado pone fin a una extensa trayectoria política marcada por cuatro candidaturas presidenciales, tres derrotas en balotaje, procesos judiciales y un fuerte rechazo electoral que durante años pareció impedirle llegar al poder.

La carrera política de Keiko Fujimori comenzó a muy temprana edad. En 1994, con apenas 19 años, asumió el rol de primera dama tras la separación de sus padres, el entonces presidente Alberto Fujimori y Susana Higuchi.

Su primera candidatura presidencial fue en 2011. Llegó al balotaje, pero perdió frente a Ollanta Humala, quien obtuvo el 51,49% de los votos .

Cinco años después volvió a competir. En 2016 partía como favorita luego de imponerse con amplitud en la primera vuelta, aunque finalmente fue derrotada por Pedro Pablo Kuczynski por un estrechísimo margen cercano a los 41.000 votos.

En 2021 protagonizó otra elección muy ajustada frente a Pedro Castillo. Aunque llegó debilitada por las investigaciones judiciales y el desgaste político de Fuerza Popular, consiguió acceder al balotaje, donde volvió a caer por una diferencia mínima.

Finalmente, en 2026 logró revertir esa historia y alcanzó la presidencia en su cuarto intento.

El antivoto perdió fuerza

Durante gran parte de su carrera, el denominado "antivoto" fue el principal obstáculo para Keiko Fujimori. El rechazo a su figura, asociado al legado del gobierno de su padre y a las investigaciones por presunto lavado de activos, limitó sistemáticamente sus posibilidades electorales.

Sin embargo, distintos analistas sostuvieron durante la campaña de 2026 que ese fenómeno había perdido intensidad.

Entre los factores que contribuyeron a ese cambio figuran la muerte de Alberto Fujimori en 2023 y el cierre del denominado caso Cócteles, luego de que la Justicia archivara la investigación tras una resolución basada en un fallo del Tribunal Constitucional.

En la primera vuelta, celebrada el 12 de abril, Fujimori obtuvo el 17,18% de los votos válidos y terminó en el primer lugar, consolidando una base electoral suficiente para competir con posibilidades en el balotaje.

Quién es Keiko Fujimori

Keiko Sofía Fujimori Higuchi nació el 25 de mayo de 1975 en Lima. Es licenciada en Administración de Empresas por Boston University y posee una maestría en Administración de Empresas de Columbia University, título reconocido oficialmente en Perú en 2024.

Fundó Fuerza Popular en 2009 y desde entonces lidera ese espacio político. Además, fue congresista entre 2006 y 2011, período en el que obtuvo una de las mayores votaciones individuales registradas para un legislador peruano.

Su programa de gobierno, denominado "Perú con Orden", prioriza tres áreas centrales: seguridad, economía y desarrollo social. Entre sus principales propuestas figuran la ampliación del sistema de videovigilancia, la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, la reducción del déficit fiscal, el incentivo a la inversión privada, la disminución de los índices de pobreza y un plan de infraestructura educativa.

Asumirá el 28 de julio

La presidenta electa tomará posesión del cargo el próximo 28 de julio de 2026, fecha establecida por la legislación peruana para el inicio del nuevo mandato presidencial.

Fujimori se convertirá en la primera mujer elegida presidenta por voto popular en Perú y en la primera dirigente del país en alcanzar la jefatura del Estado luego de cuatro postulaciones presidenciales consecutivas.

La acompañarán como vicepresidentes Luis Galarreta Velarde, excongresista y expresidente del Congreso, y Miguel Ángel Torres Morales, abogado y también exlegislador. Con ello comenzará un nuevo ciclo político en Perú, tras una de las elecciones más ajustadas de su historia democrática.