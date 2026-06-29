Terremoto en Venezuela: encontraron muerta a una deportista junto a su familia

Fiorella Martínez era una de las grandes promesas del fisicoculturismo venezolano. Perdió la vida junto a su madre y su hermana durante los sismos que sacudieron al país. Horas después también se confirmó la muerte de su novio.

El deporte venezolano atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse la muerte de la fisicoculturista Fiorella Martínez, de 19 años, una de las grandes promesas de la disciplina, quien perdió la vida durante los terremotos que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio.

La noticia fue confirmada por la Federación Venezolana de Fisicoculturismo y Fitness (FVFC), que expresó sus condolencias a la familia de la atleta y lamentó las pérdidas humanas provocadas por los movimientos telúricos que afectaron distintas regiones del país.

Fiorella Martínez era una de las grandes promesas del fisicoculturismo venezolano. (Foto: Instagram) De acuerdo con la información difundida, Fiorella se encontraba junto a su madre, Carmen, y su hermana menor, Miranda, cuando ocurrieron los sismos. Las tres murieron como consecuencia de la tragedia. Horas más tarde también se confirmó la muerte de Fedor Prieto Olivares, novio de la joven deportista.

El comunicado de la Federación Venezolana de Fisicoculturismo y Fitness. (Foto: fvfcvenezuela/Instagram) El comunicado de la Federación Venezolana A través de sus redes sociales, la Federación Venezolana de Fisicoculturismo y Fitness publicó un emotivo mensaje para despedir a la atleta.

“La FVFC, en nombre de los atletas, entrenadores, jueces y Junta Directiva, expresamos nuestro más profundo sentido de pesar ante el fallecimiento de la atleta guaireña Fiorella Martínez, subcampeona sudamericana de Women’s Artistic Fitness. Oramos por su descanso eterno. Oramos por los miles de venezolanos que hoy sufren esta tragedia. Descansa en paz, Fiori”.