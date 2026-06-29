    • 29 de junio de 2026 - 07:36

    A cinco días de los terremotos en Venezuela, la cifra de muertes asciende a 1.450 y hay más de 3 mil heridos

    El último balance oficial, difundido el domingo, indicó que los sismos dejaron al menos 1.450 muertos, más de 3.000 heridos y afectaron a 3.142 familias

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las autoridades venezolanas elevaron a 1.450 el número de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la zona costera de Venezuela el pasado miércoles, según el último informe oficial difundido el domingo. La emergencia provocó graves daños en el estado La Guaira, donde el Gobierno declaró el área de desastre y estableció control militar.

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    El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que los sismos dejaron más de 3.000 heridos y afectaron a 3.142 familias, en su mayoría residentes de La Guaira. Además, indicó que más de 30.000 funcionarios, entre bomberos, policías, militares, médicos, paramédicos y psicólogos, participan en el operativo de asistencia. De acuerdo con el parte oficial, 73.736 familias recibieron atención dentro del dispositivo de emergencia. En paralelo, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció la creación de una comisión encargada de inspeccionar las viviendas afectadas para determinar cuáles reúnen las condiciones necesarias para volver a ser habitadas.

    Las operaciones de búsqueda y rescate continúan cinco días después del desastre con el despliegue de una mayor cantidad de maquinaria y la llegada de rescatistas internacionales. La Guaira permanece como el principal foco de las tareas de emergencia al concentrar la mayor cantidad de víctimas y daños materiales, mientras la zona sigue bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad.

    El doble terremoto de Venezuela en cifras

    Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela el miércoles dejaron al menos 1.450 muertos, 3.150 heridos y 12.721 familias damnificadas, según informó este domingo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. La cifra de lesionados resultó inferior a los 3.238 reportados el sábado, sin que las autoridades ofrecieran explicaciones sobre la variación. Además, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estimó el viernes que hasta 6,76 millones de personas podrían resultar afectadas por la emergencia.

    Las tareas de búsqueda y rescate continúan con el apoyo de 2.624 rescatistas internacionales, 137 perros, 49 vehículos y 84,8 toneladas de equipos, medicamentos e insumos quirúrgicos, de acuerdo con el Gobierno. Delcy Rodríguez informó que equipos de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos llegaron al país y se espera la incorporación de nuevas delegaciones. A la respuesta también se sumaron 7.876 voluntarios registrados en Caracas. Mientras tanto, Venezuela acumula más de 430 réplicas desde el miércoles, y Funvisis reportó este domingo más de una veintena de sismos, incluido uno de magnitud 4,3 en el oeste del país.

    En paralelo, Estados Unidos reforzó su despliegue con el envío de más de 200 efectivos militares, helicópteros y aviones, además del próximo arribo de unos 130 marines al puerto de La Guaira. Paraguay anunció el envío de 32 militares especializados en búsqueda y rescate, Perú despachó más de 14 toneladas de ayuda humanitaria y Argentina completó los preparativos para enviar un segundo equipo. Según una evaluación satelital del PNUD basada en el sistema RAPIDA, los daños preliminares en viviendas, comercios y otros activos ascienden a 6.700 millones de dólares. Las autoridades venezolanas contabilizan 189 edificios con daños totales, 585 con daños parciales, además de afectaciones en 38 hospitales, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras de otra índole.

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