    • 28 de junio de 2026 - 00:12

    Hallaron muertos a la esposa y a los hijos del futbolista argentino Lucas Trejo tras el terremoto en Venezuela

    Después de más de 72 horas de búsqueda entre los escombros, el club Sport Marítimo de La Guaira confirmó el fallecimiento de la familia del defensor cordobés, una de las historias más conmovedoras que dejó la tragedia.

    Familia de Lucas Trejo.

    Familia de Lucas Trejo.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    Futbolista argentino.

    Lucas Trejo sigue sin noticias de su familia y pide ayuda para sacar los escombros del edificio derrumbado
    Terremotos en Venezuela.

    Venezuela: confirmaron que hay 1.430 muertos y 3.338 heridos por los terremotos

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Trejo había conmovido en las últimas horas al pedir ayuda públicamente para acelerar las tareas de rescate. Desde el momento del derrumbe trabajó junto a rescatistas, vecinos y voluntarios removiendo escombros con la esperanza de encontrar con vida a su esposa, Yanina Maranella, y a sus hijos, Aarón y Ainhoa.

    El club venezolano comunicó el fallecimiento de la familia mediante un mensaje en sus redes sociales, en el que expresó sus condolencias y acompañó al futbolista en uno de los momentos más difíciles de su vida. La noticia generó una profunda conmoción tanto en el ambiente deportivo como entre los miles de seguidores que habían seguido de cerca la búsqueda.

    Trejo se encontraba concentrado con su equipo en Caracas cuando ocurrieron los terremotos. Apenas tomó conocimiento de la magnitud de la tragedia viajó hacia La Guaira, donde encontró completamente destruido el edificio en el que vivía su familia. Desde entonces permaneció en el lugar participando activamente de las tareas de rescate.

    La historia del futbolista se convirtió en uno de los símbolos del drama humano que dejaron los terremotos en Venezuela, que provocaron miles de víctimas y una enorme destrucción en las zonas afectadas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    venezuela enfrenta su cuarto dia de emergencia tras los terremotos que dejaron casi 1000 muertos

    Venezuela enfrenta su cuarto día de emergencia tras los terremotos que dejaron casi 1000 muertos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    conmovedor video: dio a luz mientras estaba atrapada bajo los escombros tras el terremoto en venezuela

    Conmovedor video: dio a luz mientras estaba atrapada bajo los escombros tras el terremoto en Venezuela

    Por Redacción Diario de Cuyo
    terremotos en venezuela: la cifra de muertos ya asciende a 920, hay 3360 heridos y mas de 50 mil desaparecidos

    Terremotos en Venezuela: la cifra de muertos ya asciende a 920, hay 3360 heridos y más de 50 mil desaparecidos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El avión Sunward SA 60L Aurora pertenece a la aerolinea Shuangyue General Aviation

    Un avión se estrelló en la Citic Tower, el edificio más alto de Beijing