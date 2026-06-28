Hallaron muertos a la esposa y a los hijos del futbolista argentino Lucas Trejo tras el terremoto en Venezuela

Después de más de 72 horas de búsqueda entre los escombros, el club Sport Marítimo de La Guaira confirmó el fallecimiento de la familia del defensor cordobés, una de las historias más conmovedoras que dejó la tragedia.

La tragedia provocada por los terremotos en Venezuela sumó una noticia devastadora. La esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo fueron encontrados sin vida entre los escombros del edificio que colapsó durante los sismos registrados esta semana. La confirmación fue realizada por el Sport Marítimo de La Guaira, club en el que se desempeña el defensor cordobés.

Trejo había conmovido en las últimas horas al pedir ayuda públicamente para acelerar las tareas de rescate. Desde el momento del derrumbe trabajó junto a rescatistas, vecinos y voluntarios removiendo escombros con la esperanza de encontrar con vida a su esposa, Yanina Maranella, y a sus hijos, Aarón y Ainhoa.

El club venezolano comunicó el fallecimiento de la familia mediante un mensaje en sus redes sociales, en el que expresó sus condolencias y acompañó al futbolista en uno de los momentos más difíciles de su vida. La noticia generó una profunda conmoción tanto en el ambiente deportivo como entre los miles de seguidores que habían seguido de cerca la búsqueda.

Trejo se encontraba concentrado con su equipo en Caracas cuando ocurrieron los terremotos. Apenas tomó conocimiento de la magnitud de la tragedia viajó hacia La Guaira, donde encontró completamente destruido el edificio en el que vivía su familia. Desde entonces permaneció en el lugar participando activamente de las tareas de rescate.