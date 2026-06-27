Venezuela: confirmaron que hay 1.430 muertos y 3.338 heridos por los terremotos

El Gobierno de Venezuela confirmó este sábado que el número de víctimas fatales por los dos terremotos que sacudieron al país el pasado miércoles ascendió a 1.430 personas, mientras continúan las tareas de rescate en las zonas más afectadas.

Venezuela enfrenta su cuarto día de emergencia tras los terremotos que dejaron casi 1000 muertos

Lucas Trejo sigue sin noticias de su familia y pide ayuda para sacar los escombros del edificio derrumbado

La actualización fue realizada por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, quien brindó un nuevo balance oficial durante una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

"A esta hora estamos contabilizando que 1.430 hermanos y hermanas han fallecido, lamentablemente han perdido la vida", expresó el funcionario. "A esta hora estamos contabilizando que 1.430 hermanos y hermanas han fallecido, lamentablemente han perdido la vida", expresó el funcionario.

Además, Rodríguez informó que el número de personas heridas llegó a 3.330 , aunque advirtió que la cifra de fallecidos podría seguir aumentando a medida que avanzan las tareas de búsqueda entre los escombros.

Los dos terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron el miércoles y provocaron graves daños en distintas regiones del país. Desde entonces, miles de rescatistas, bomberos y voluntarios trabajan para localizar sobrevivientes y asistir a los damnificados.

Las autoridades mantienen el estado de emergencia en las zonas afectadas y continúan recibiendo ayuda humanitaria para atender a las personas que perdieron sus viviendas y requieren asistencia médica y alimentaria.

Con este nuevo balance, la tragedia se consolida como uno de los desastres naturales más graves registrados en Venezuela en las últimas décadas.