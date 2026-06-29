    • 29 de junio de 2026 - 08:44

    Terremoto en Venezuela: confirmaron que hay 6 argentinos muertos y 7 con búsqueda de paradero

    Hasta el momento son 4 los argentinos encontrados.

    Los trabajos por encontrar sobrevivientes.

    Los trabajos por encontrar sobrevivientes.

    Foto:

    Una misión consular humanitaria de la Cancillería Argentina trabaja desde el sábado en Venezuela "para relevar las necesidades de asistencia de la colectividad argentina, documentar a los ciudadanos y colaborar con las familias en la búsqueda de paraderos, el acompañamiento de heridos y la asistencia a los familiares de personas fallecidas" tras los terremotos, informó el canciller Pablo Quirno.

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    A través de su cuenta de X, Quirno indicó que dos funcionarios ya iniciaron contacto con los ciudadanos que reportaron la pérdida de familiares o solicitaron la búsqueda de paraderos, así como con los adultos mayores a quienes se les brindaba asistencia a través de Cáritas Venezuela.

    Además, se espera poder realizar una visita consular a ciudadanos detenidos.

    Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, hasta el momento se reportaron:

    • 215 solicitudes de asistencia via e-mail y celular
    • Solicitudes de búsqueda de paradero: 7
    • Ciudadanos encontrados: 4
    • Registro de fallecidos: 6 fallecidos
    • Situación de vulnerabilidad: 5 (3 grupos familiares con niños más 2 individuos)
    • Situaciones de menores no acompañados y/o en situación de vulnerabilidad: 1
    • Hospitalizados: 1
    • Documentación de emergencia, autorizaciones de salida de Venezuela para ciudadanos indocumentados: 4
    • Cantidad de llamados ofreciendo enviar ayuda humanitaria a Venezuela: 34

    El canciller informó que, "a fin de acompañar a todas las familias que lo necesiten" se encuentra habilitado el siguiente celular de emergencia en Venezuela: +58 414-2387145.

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