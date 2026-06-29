Terremoto en Venezuela: confirmaron que hay 6 argentinos muertos y 7 con búsqueda de paradero

Una misión consular humanitaria de la Cancillería Argentina trabaja desde el sábado en Venezuela " para relevar las necesidades de asistencia de la colectividad argentina, documentar a los ciudadanos y colaborar con las familias en la búsqueda de paraderos , el acompañamiento de heridos y la asistencia a los familiares de personas fallecidas" tras los terremotos, informó el canciller Pablo Quirno.

Terremoto en Venezuela: encontraron muerta a una deportista junto a su familia

Terremotos en Venezuela: otra fuerte réplica sacudió a Caracas este lunes y reavivó el temor

A través de su cuenta de X, Quirno indicó que dos funcionarios ya iniciaron contacto con los ciudadanos que reportaron la pérdida de familiares o solicitaron la búsqueda de paraderos, así como con los adultos mayores a quienes se les brindaba asistencia a través de Cáritas Venezuela.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, hasta el momento se reportaron:

El canciller informó que, "a fin de acompañar a todas las familias que lo necesiten" se encuentra habilitado el siguiente celular de emergencia en Venezuela: +58 414-2387145.

Sismos en Venezuela: hallaron sin vida a la esposa y los hijos de un futbolista argentino

A cinco días del doble terremoto en Venezuela, hasta el momento se reportó un total de 1.450 víctimas fatales, en tanto que los heridos ya suman 3.150 y el de familias damnificadas asciende a 12.721.