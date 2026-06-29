    • 29 de junio de 2026 - 14:52

    Bart, el perro rescatista argentino que ayudó a salvar a dos niños entre los escombros en Venezuela

    El can de la Armada Argentina fue clave durante un operativo de búsqueda tras los terremotos que golpearon al país.

    Bart, el perro argentino que ayuda en las tareas de rescate en Venezuela. Foto: REUTERS

    Bart, el perro argentino que ayuda en las tareas de rescate en Venezuela. Foto: REUTERS

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En medio de la tragedia provocada por los terremotos que sacudieron a Venezuela, una historia de esperanza tuvo como protagonista a Bart, un perro rescatista de la Armada Argentina que fue fundamental para encontrar con vida a dos niños que permanecían atrapados bajo los escombros.

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    El operativo se desarrolló cuando el contingente argentino, integrado por efectivos especializados en búsqueda y rescate, recibió un pedido urgente de apoyo por parte de las autoridades venezolanas. Equipos de Protección Civil habían detectado indicios de posibles sobrevivientes en una estructura derrumbada y solicitaron la intervención del binomio canino.

    Bart ingresó por un estrecho túnel abierto entre los restos del edificio y, tras recorrer la zona, marcó el lugar donde percibió señales de vida. Esa indicación permitió que los rescatistas concentraran la excavación en un punto específico y lograran sacar con vida a los dos menores.

    El desempeño del perro fue reconocido por las autoridades venezolanas presentes en el lugar, que destacaron su precisión durante una tarea decisiva para concretar el rescate. Desde las Fuerzas Armadas Argentinas señalaron que el primer contingente especializado continúa colaborando junto a equipos locales e internacionales en las labores de búsqueda y asistencia humanitaria.

    La misión argentina sigue trabajando en las zonas más afectadas por los sismos con el objetivo de localizar sobrevivientes y brindar apoyo a la población, en una emergencia que movilizó a rescatistas de distintos países.

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