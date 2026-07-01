    • 1 de julio de 2026 - 07:54

    Con Noruega, Francia y México clasificados, así está el cuadro de octavos del Mundial

    Aún restan definirse algunas llaves de 16avos que completarán el cuadro.

    Erling Haaland.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Mundial 2026 empieza a entrar en su etapa decisiva. Tras los últimos partidos de los dieciseisavos de final, ya quedaron confirmados varios cruces de octavos, mientras otros esperan por los ganadores de las llaves que todavía restan disputarse.

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    Entre los clasificados más recientes aparecen Brasil y Noruega, que avanzaron de ronda y se sumaron al grupo de selecciones que buscarán un lugar entre las ocho mejores del torneo.

    Los octavos de final confirmados

    Con este panorama, el cuadro comienza a perfilar posibles cruces de alto voltaje entre algunas de las principales candidatas al título, aunque todavía quedan varios partidos por disputar antes de completar el mapa de los octavos de final.

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