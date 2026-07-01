Con Noruega, Francia y México clasificados, así está el cuadro de octavos del Mundial

El Mundial 2026 empieza a entrar en su etapa decisiva. Tras los últimos partidos de los dieciseisavos de final, ya quedaron confirmados varios cruces de octavos, mientras otros esperan por los ganadores de las llaves que todavía restan disputarse.

Entre los clasificados más recientes aparecen Brasil y Noruega, que avanzaron de ronda y se sumaron al grupo de selecciones que buscarán un lugar entre las ocho mejores del torneo.