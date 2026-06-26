Con triplete de Dembélé, Francia goleó a Noruega y cerró líder de su grupo en el Mundial 2026

Francia selló el primer lugar del Grupo I del Mundial 2026 con una victoria 4-1 ante Noruega en el Boston Stadium de Foxborough , Massachusetts, con Ousmane Dembélé como gran figura gracias a un triplete que lo colocó entre los máximos goleadores del torneo.

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El partido tuvo como telón de fondo un minuto de silencio previo al pitazo inicial: en homenaje a la madre del técnico Didier Deschamps, fallecida durante la semana, y por las víctimas del terremoto en Venezuela del miércoles 24 de junio. Con Deschamps ausente, el interino Guy Stéphan dirigió a los Bleus desde el banco.

El arranque fue de alto voltaje. En el primer minuto, Kylian Mbappé tuvo la primera ocasión del partido con un remate que se estrelló en el travesaño. Poco después, en el minuto 6, Dembélé recibió el balón por la derecha en soledad y soltó un remate cruzado que superó la cobertura de Bjørkan y Østigård, y luego al arquero Egil Selvik. Era el primero de una jornada histórica para el extremo del Paris Saint-Germain, y la primera de las cuatro ceces que en las tribunas del Boston Stadium sonó One More Time, de Daft Punk, la canción elegida por los Bleus para sonar en los parlantes del estadio en cada anotación.

Noruega intentó responder. Al minuto 14, tras un centro de Fredrik Aursnes, Jørgen Strand Larsen remató con panorama dentro del área, pero el balón se fue por encima del arco defendido por Mike Maignan. Los escandinavos no tardaron en pagar caro sus fallos: al minuto 19, Mbappé encontró a Dembélé por la derecha, y el atacante ganó en velocidad para batir al guardameta con un remate cruzado. 2-0 para Francia.

Sin embargo, la celebración duró poco para los galos. Apenas un minuto después, Thelo Aasgaard aprovechó un descuido defensivo por la derecha y remató al primer palo para dejar sin reacción a Maignan: 2-1, y el partido volvió a abrirse.

El empuje noruego se hizo notar, animados por sus simpatizantes en las tribunas, pero fue efímero. Al minuto 32, cuando los Vikingos Rojos parecían haber encontrado cierto equilibrio tras la pausa de hidratación, Dembélé volvió a aparecer: recibió por la derecha, recortó hacia el centro y remató al palo más lejano del arquero.

Triplete del extremo, que con cuatro goles en el torneo igualaba a Erling Haaland —que no jugó hoy con Noruega por decisión técnica—, Mbappé y Vinícius Júnior, todos ellos escuederos de Lionel Messi, máximo anotador hasta la fecha con cinco goles.

El primer tiempo cerró con Francia dominante en todas las facetas: 57% de posesión, superioridad en duelos aéreos (65% contra 35%) y un marcador que reflejaba la diferencia entre un equipo con todo por ganar y otro que ya reservaba fuerzas para la segunda ronda.

En el inicio del segundo tiempo, Noruega salió con dos cambios y con mayor intensidad. Al minuto 48, Oscar Bobb recortó hacia adentro y Theo Hernández lo derribó con claridad. El árbitro Michael Oliver no dudó en señalar el punto blanco. Strand Larsen asumió el cobro y optó por un disparo colocado, pero Maignan se lanzó a su izquierda y desvió el balón. El portero francés evitó el descuento y apagó el breve intento de reacción escandinavo.

A partir de allí, Francia administró el partido con comodidad. Al minuto 65, salieron Dembélé y Michael Olise —aplaudidos por la parcialidad francesa— y entraron Rayan Cherki y Bradley Barcola. Los Bleus circularon el balón sin mayores apuros, con Mbappé probando suerte con un remate de media distancia que rozó el ángulo superior izquierdo de Selvik.

El partido tuvo su punto final al minuto 90+3: Barcola centró desde la izquierda y Désiré Doué conectó de cabeza desde el punto blanco para fijar el 4-1 definitivo.

Francia termina la fase de grupos con puntaje perfecto: nueve puntos, diez goles a favor y dos en contra, y espera rival entre uno de los mejores terceros. Noruega, con seis unidades y el segundo lugar del grupo, aguarda su duelo de dieciseisavos de final ante Costa de Marfil en Dallas, el martes 30 de junio.