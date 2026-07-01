Escándalo en Alemania tras la eliminación: denuncian privilegios para familiares y tensión en el plantel

La gloria alemana Lothar Matthäus sacó a la luz los conflictos que sacudieron al plantel durante la Copa del Mundo.

La crisis deportiva que atraviesa Alemania sumó un nuevo capítulo luego de la eliminación por penales ante Paraguay. En las últimas horas, el histórico exfutbolista alemán Lothar Matthäus aseguró que durante la concentración mundialista existieron conflictos internos relacionados con las familias de los jugadores y el manejo de ciertos beneficios.

Según relató el exmediocampista, algunos integrantes del plantel pudieron recibir a sus familiares en vuelos privados, mientras que otros tuvieron que recurrir a vuelos comerciales o contaron con restricciones sobre quiénes podían acompañarlos durante el torneo. Estas diferencias habrían generado malestar dentro del grupo y afectado la convivencia durante la competencia.

Matthäus cuestionó además la decisión de permitir la presencia de familiares desde el inicio del Mundial y sostuvo que la atención de los futbolistas estuvo dispersa en distintos momentos de la concentración. A su entender, ese tipo de autorizaciones debería haberse otorgado recién en instancias más avanzadas del certamen.

Las declaraciones se conocieron en medio de una ola de críticas hacia el seleccionado dirigido por Julian Nagelsmann, que quedó eliminado en una de las grandes sorpresas del Mundial. La prensa alemana y varios referentes históricos cuestionaron tanto el rendimiento del equipo como algunas decisiones adoptadas durante la preparación y el desarrollo del torneo.