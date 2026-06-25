Ecuador dio el golpe: venció a Alemania y se clasificó a los 16avos de final del Mundial

Ecuador dio el golpe en Nueva Jersey al vencer por 2-1 a Alemania y lograr su clasificación a los 16avos de final como uno de los mejores terceros de la fase de grupos. Los sudamericanos alcanzaron los cuatro puntos en la zona E y aseguró su pasaje a la próxima ronda gracias a los goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata.

El elenco teutón, que ya tenía el primer puesto asegurado, mostró una endeble versión futbolística. Kai Havertz marcó para los europeos. Costa de Marfil se impuso 2-0 sobre Curazao y se metió por primera vez en la ronda de eliminación directa de una Copa del Mundo.

El partido tuvo un arranque frenético. Los teutones se adelantaron en el marcador al minuto de juego en una polémica jugada. Aleksandar Pavlovi anticipó un saque lateral con la pierna elevada, la cual rozó levemente a Pedro Vite. La acción continuó con un toque de Florian Wirtz para habilitar a Leroy Sané, quien remató desde el punto de penal para el 1-0.

Ecuador reaccionó a la adversidad con carácter al efectuar una presión intensa sobre la salida desde el fondo de Alemania. Tras una recuperación en campo rival, Nilson Angulo sacó un disparo repentino desde la frontal del área que venció la resistencia del arquero Manuel Neuer. Luego de un puñado de minutos en los que los europeos controlaron la pelota, la Tricolor creció con el correr del cronómetro y le peleó de igual a igual el transcurso del juego.

La pausa de hidratación llegó en un momento clave, ya que Ecuador controlaba un trámite intenso en Nueva Jersey. El elenco dirigido por Julian Nagelsmann volvió al campo con una postura más dominadora desde la posesión de la pelota, aunque tuvo dificultades para sortear la presión de Ecuador para recuperar el balón en la mitad de la cancha. Cuando los jugadores de Sebastián Beccacece quedaban expuestos, se replegaban rápidamente cerca de su área. Ninguna de las selecciones logró generar situaciones de peligro real en el cierre de la primera etapa.

Al igual que el primer tiempo, el complemento inició con una jugada polémica. Tori Penso cobró penal de Joel Ordóñez por una carga por detrás sobre Havertz. Sin embargo, desde el VAR la llamaron para que revise una falta previa de Leroy Sané sobre Pedro Vite en la mitad de la cancha. La árbitra principal cambió la decisión al divisar la acción en la cabina. El desarrollo del enfrentamiento siguió con la misma tónica: las situaciones de peligro escasearon y reinó la fricción en la mitad de la cancha.

Similar al duelo contra Costa de Marfil, Alemania no pudo replicar la arrolladora imagen que mostró frente a Curazao y no logró imponer las condiciones en el terreno. Ecuador se presentó con una personalidad diferente a sus duelos previos y peleó el partido. La pausa de hidratación del segundo tiempo fue clave para el equipo de Beccacece. Impuso las condiciones en la reanudación del juego y asedió el arco de su rival.

Tras varias aproximaciones al arco de Manuel Neuer y una falla insólita de Leroy Sané en el área de Hernán Galíndez, Gonzalo Plata marcó el 2-1 tras anticiparse en el primer palo en un córner cerrado. Con el resultado a favor, la Tricolor se replegó sobre su propio campo y resistió las arremetidas desesperadas de los teutones, que dejaron una endeble imagen en Nueva Jersey.

Al finalizar en el primer lugar, Alemania se enfrentará contra uno de los mejores terceros de la fase de grupos —será uno de los integrantes de las zonas A, B, C, D o F—: el partido se jugará el lunes 29 de junio a las 17:30 (hora argentina) en Boston. Costa de Marfil, que terminó en la segunda posición, se medirá contra la selección que culmine escolta en el Grupo I —Francia o Noruega—: la llave se disputará el martes 30 a las 14:00 (hora argentina) en Dallas. Ecuador aseguró su lugar en los 16avos de final al asentarse como uno de los mejores ocho terceros (su rival se decidirá una vez que se complete la fase de grupos). Curazao terminó última con un punto.