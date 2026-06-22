    • 22 de junio de 2026 - 11:20

    Alemania pierde a una de sus figuras: Nico Schlotterbeck quedó afuera del Mundial 2026

    El defensor sufrió una grave lesión durante el partido ante Corea del Sur y no podrá volver a jugar en la Copa del Mundo. La baja representa un duro golpe para el seleccionado alemán.

    Nico Schlotterbeck.

    Nico Schlotterbeck.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La selección de Alemania recibió una de las peores noticias posibles en plena disputa del Mundial 2026. El defensor Nico Schlotterbeck sufrió una grave lesión y quedó descartado para el resto del torneo, una baja sensible para un equipo que aspira a pelear por el título.

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    El zaguero del Borussia Dortmund se lesionó durante el encuentro frente a Corea del Sur, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos. Tras ser sometido a estudios médicos, el cuerpo médico alemán confirmó que no podrá continuar participando de la competencia.

    La lesión se produjo en una jugada de la segunda mitad, cuando Schlotterbeck debió abandonar el campo de juego con visibles gestos de dolor. La preocupación se instaló de inmediato en el banco alemán, que aguardó los resultados de los exámenes para conocer el alcance de la dolencia.

    Finalmente, los estudios determinaron que el defensor sufrió una lesión de gravedad que demanda un período de recuperación incompatible con los tiempos del Mundial. De esta manera, el entrenador alemán deberá rearmar la defensa de cara a los próximos compromisos.

    La ausencia de Schlotterbeck representa un problema importante para Alemania, ya que el futbolista era una pieza habitual en la última línea y uno de los referentes defensivos del plantel. Su capacidad en el juego aéreo y la salida desde el fondo lo habían convertido en una opción clave dentro del esquema táctico.

    El cuerpo técnico ya analiza variantes para cubrir la vacante en los partidos decisivos que se aproximan. Mientras tanto, el plantel le expresó su respaldo al jugador, que deberá iniciar su recuperación una vez finalizada su participación en la cita mundialista.

    La noticia llega en un momento delicado para Alemania, que busca asegurar su clasificación a los octavos de final y mantenerse entre los principales candidatos al título. La pérdida de uno de sus defensores más importantes obliga ahora al equipo a encontrar soluciones rápidas para afrontar el resto de la competencia.

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