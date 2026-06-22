Alemania pierde a una de sus figuras: Nico Schlotterbeck quedó afuera del Mundial 2026

El defensor sufrió una grave lesión durante el partido ante Corea del Sur y no podrá volver a jugar en la Copa del Mundo. La baja representa un duro golpe para el seleccionado alemán.

La selección de Alemania recibió una de las peores noticias posibles en plena disputa del Mundial 2026. El defensor Nico Schlotterbeck sufrió una grave lesión y quedó descartado para el resto del torneo, una baja sensible para un equipo que aspira a pelear por el título.

El zaguero del Borussia Dortmund se lesionó durante el encuentro frente a Corea del Sur, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos. Tras ser sometido a estudios médicos, el cuerpo médico alemán confirmó que no podrá continuar participando de la competencia.

La lesión se produjo en una jugada de la segunda mitad, cuando Schlotterbeck debió abandonar el campo de juego con visibles gestos de dolor. La preocupación se instaló de inmediato en el banco alemán, que aguardó los resultados de los exámenes para conocer el alcance de la dolencia.

Finalmente, los estudios determinaron que el defensor sufrió una lesión de gravedad que demanda un período de recuperación incompatible con los tiempos del Mundial. De esta manera, el entrenador alemán deberá rearmar la defensa de cara a los próximos compromisos.

La ausencia de Schlotterbeck representa un problema importante para Alemania, ya que el futbolista era una pieza habitual en la última línea y uno de los referentes defensivos del plantel. Su capacidad en el juego aéreo y la salida desde el fondo lo habían convertido en una opción clave dentro del esquema táctico.