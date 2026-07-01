    • 1 de julio de 2026 - 17:53

    El patinaje artístico de San Juan sumó un nuevo título Panamericano

    Patinaje artístico de nivel donde Sara Toia se consagró campeona en la categoría Juvenil WS y Luciana Segovia finalizó quinta en Infantil WS en Buenos Aires.

    Campeona. Sara Toia volvió a poner a San Juan en lo más alto del patinaje artístico.

    Campeona. Sara Toia volvió a poner a San Juan en lo más alto del patinaje artístico.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El patinaje artístico sanjuanino continúa consolidando su gran presente a nivel nacional e internacional. Esta vez, las protagonistas fueron Sara Toia y Luciana Segovia, quienes representando a la Selección Argentina obtuvieron destacados resultados en el Campeonato Panamericano que se desarrolla en Buenos Aires.

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    Sara Toia se consagró campeona en la categoría Juvenil WS, sumando un nuevo logro a una temporada sobresaliente. Hace apenas un mes había obtenido el subcampeonato en la Copa del Mundo disputada en Italia, y ahora volvió a subir a lo más alto del podio en una de las competencias más importantes del continente.

    Por su parte, Luciana Segovia alcanzó el quinto puesto en la categoría Infantil WS, completando una destacada actuación que reafirma el crecimiento del patinaje artístico sanjuanino y el nivel de sus representantes en el plano internacional.

    El certamen se extenderá hasta el martes 7 de julio y reúne a clubes y selecciones de países como Argentina, Chile, Uruguay y México, entre otros. Además, la competencia otorga plazas clasificatorias para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

    Los resultados obtenidos reflejan el trabajo sostenido de deportistas, entrenadores, familias e instituciones que impulsan el desarrollo de esta disciplina. En ese proceso también cumplen un rol fundamental la Federación Sanjuanina de Patín y la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan.

    Con actuaciones como estas, el patinaje artístico sanjuanino continúa sumando podios, experiencia y prestigio, llevando el nombre de la provincia a los primeros planos del deporte internacional.

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