Marcos Frack cruza todo el mundo para correr el Mundial de Australia de BMX

Los sueños son para cumplirlos y para Marcos Frack llegó ese momento. Con 16 años, el biker de San Juan se prepara para el viaje a Australia donde representará a Argentina en el Mundial de BMX que se correrá desde el 18 de este mes. Un viaje distinto, marcado por el crecimiento y la evolución del deportista sanjuanino.

Metido en los estudios, tratando de entrenar y sostener ese nivel que lo llevó a ser seleccionado nacional, Marcos afrontará un viaje muy singular porque será sin familiares, más solitario, metiéndose en la agenda de los deportistas de elite que viven todo en soledad.

'Esta experiencia es distinta a todas las anteriores. El viaje a Australia comenzará para mi solo el lunes próximo cuando vuele desde Mendoza a Chile. Ahí, me voy a encontrar con mi entrenador y con un compañero. Volamos a Melbourne primero y luego a Brisbane, la ciudad donde será el Mundial de BMX. Esto es algo que siempre quise vivir y voy muy ilusionado' conto Marcos en pleno preparativo de su travesía que lo hará cruzar medio mundo. 'Esta experiencia es distinta a todas las anteriores. El viaje a Australia comenzará para mi solo el lunes próximo cuando vuele desde Mendoza a Chile. Ahí, me voy a encontrar con mi entrenador y con un compañero. Volamos a Melbourne primero y luego a Brisbane, la ciudad donde será el Mundial de BMX. Esto es algo que siempre quise vivir y voy muy ilusionado' conto Marcos en pleno preparativo de su travesía que lo hará cruzar medio mundo.

Ya en Brisbane, empezará la acción de verdad para Frack porque será parte de la categoría Crucero 15-16 años, donde ya instaló su nombre porque el año pasado terminó séptimo en el escalafón mundial de esa divisional.

Marcos es parte de la selección Nacional Juvenil desde hace dos años y esta experiencia en Australia será clave para su proyección.

'Voy a correr en la Crucero 15-16 años donde hay un nivel tremendo. El año pasado quedé séptimo y ahora es el objetivo superar eso. Es un sueño estar en un Mundial y el esfuerzo para poder conseguirlo ha sido enorme. Asi que feliz, ilusionado', cerró Frack.

EL ARGENTINO

Pero Marcos no solo tiene el viaje a Australia por delante, ya que en lo inmediato prepara las valijas para estar este próximo fin de semana en Santiago del Estero para ser parte de la sexta y séptima fecha del Campeonato Argentino donde Grack está peleando la punta.

'Es todo contrarreloj en estos días. Ahora, viajamos a Santiago del Estero para ir a pelear la punta del campeonato Argentino donde tenemos grandes chances. Pero además, lo que hagamos allá servirá de experiencia para Australia. Son días intensos pero muy lindos, mucho de lo que pase se lo debo a mi familia que siempre me respalda en todo', concluyó el sanjuanino que tiene enorme futuro en el mundo del BMX.