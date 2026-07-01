    • 1 de julio de 2026 - 21:18

    "Pipo" Gorosito será el nuevo entrenador de San Lorenzo: vuelve al club tras 22 años

    Tras caerse la posibilidad de Iker Muniain, la dirigencia del Ciclón aceleró por el ex jugador, que podría asumir el jueves y comenzar su segundo ciclo en Boedo después de 22 años.

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    Néstor Gorosito. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La dirigencia de San Lorenzo alcanzó un acuerdo de palabra con Néstor Raúl Gorosito para que se convierta en el nuevo entrenador del plantel profesional, en reemplazo de Gustavo Álvarez, y en las próximas horas podría quedar oficializado su regreso al club.

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    El Ciclón se movió a contrarreloj después de que se cayera la posibilidad de Iker Muniain, quien había aparecido como una opción fuerte para asumir el cargo, pero no pudo avanzar por cuestiones reglamentarias vinculadas a la licencia necesaria para dirigir.

    Ante ese escenario, la conducción encabezada por Marcelo Culotta aceleró las gestiones por el plan B y rápidamente encaminó las conversaciones con Gorosito, un nombre de fuerte identificación con San Lorenzo.

    La intención de los directivos y de la estructura de fútbol que encabeza Walter Perazzo es que Pipo pueda ponerse al frente del plantel este jueves, siempre y cuando se terminen de resolver los detalles formales de la negociación.

    De no mediar inconvenientes, Gorosito iniciará así su segundo ciclo como entrenador de San Lorenzo, 22 años después de su primera etapa en el banco azulgrana.

    En aquel paso por Boedo, el ex enganche dirigió 46 partidos, con un saldo de 22 victorias, 12 empates y 12 derrotas.

    El regreso de Gorosito aparece como una decisión de urgencia, pero también como una apuesta emocional y futbolística en un momento de inestabilidad para el club. San Lorenzo quedó sin entrenador luego de la salida de Gustavo Álvarez, quien dejó el cargo en medio de diferencias con la dirigencia durante el arranque de la pretemporada.

    Desde entonces, el plantel trabajó bajo la conducción interina de Perazzo, quien llegó como parte de la nueva estructura de fútbol profesional del club.

    La primera alternativa fuerte había sido Muniain, ex jugador del Ciclón, pero la operación se frustró por un impedimento reglamentario que complicaba su habilitación para dirigir en el fútbol argentino.

    Por eso, la dirigencia cambió rápido de rumbo y volvió a apuntar a Gorosito, quien venía de dirigir en Alianza Lima y se encontraba sin club.

    Su llegada deberá darse en un contexto exigente, con poco margen de trabajo y con un compromiso oficial cercano.

    El primer gran desafío será el partido del 17 de julio, desde las 18.45, ante Deportivo Riestra, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

    Ese encuentro aparece como el objetivo inmediato para el nuevo cuerpo técnico, que tendrá pocos días para acomodar al plantel, definir prioridades y empezar a imprimir una idea de juego.

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