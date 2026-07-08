San Martín: Joaquín Gil será el árbitro en Santiago del Estero

San Martín necesita revancha pronto y la buscará este próximo domingo cuando visite a Atlético Güemes de Santiago del Estero por la fecha 20 de la Primera Nacional. Desde AFA se conocieron los árbitros de la fecha y el Verdinegro será dirigido por Joaquín Gil, quien en este campeonato estuvo como juez en la derrota sanjuanina ante Colegiales.
San Martín viene de perder ante Chacarita Juniors como local y buscará esos puntos perdidos con la necesidad de volver a meterse en zona de Reducido. Mientras que los santiagueños sufren en el fondo de las posiciones, amenazados por el descenso.
LOS ÁRBITROS
Los árbitros para la fecha 20 de la Primera Nacional, son los siguientes:
15: San Telmo vs Chaco For Ever // Pablo Dóvalo
15: San Miguel vs Ferro // Daniel Zamora
15: Morón vs Deportivo Madryn // Bruno Amiconi
15: Los Andes vs Ciudad de Bolívar // Pablo Giménez
15: All Boys vs Almirante Brown // Juan Pafundi
15: Estudiantes vs Mitre (SdE) // Ariel Cruz
Domingo 12 de julio
15.30: Colón vs Central Norte // Maximiliano Macheroni
16.30: Godoy Cruz vs Defensores de Belgrano // Franco Acita
16: Racing de Córdoba vs Acassuso // Juan Ignacio Nebbietti
Fecha 20 - Zona B
Sábado 11 de julio
15: Tristán Suárez vs Chicago // Federico Benítez
15: Atlético Rafaela vs Deportivo Maipú // Fabrizio Llobet
Domingo 12 de julio
15: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Chacarita // Yamil Possi
16: Atlético Güemes (SdE) vs San Martín (San Juan) // Joaquín Gil
16: Agropecuario vs Temperley // Matías Billone Carpio
16: Midland vs Quilmes // Gonzalo Pereira
17: Gimnasia y Tiro (Salta) vs Patronato // Jorge Broggi
18: San Martín (Tucumán) vs Almagro // Nahuel Viñas
Lunes 13 de julio
21: Atlanta vs Colegiales // Juan Cruz Robledo