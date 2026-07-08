San Martín: Joaquín Gil será el árbitro en Santiago del Estero

San Martín necesita revancha pronto y la buscará este próximo domingo cuando visite a Atlético Güemes de Santiago del Estero por la fecha 20 de la Primera Nacional. Desde AFA se conocieron los árbitros de la fecha y el Verdinegro será dirigido por Joaquín Gil, quien en este campeonato estuvo como juez en la derrota sanjuanina ante Colegiales.