    • 8 de julio de 2026 - 16:38

    San Martín: Joaquín Gil será el árbitro en Santiago del Estero

    El Verdinegro visitará a Atlético Güemes este domingo desde las 16, por la fecha 20, con la urgencia de una victoria.

    Designado. Joaquin Gil será el árbitro para San Martín en Santiago del Estero.

    Designado. Joaquin Gil será el árbitro para San Martín en Santiago del Estero.

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    Por Ariel Poblete

    San Martín necesita revancha pronto y la buscará este próximo domingo cuando visite a Atlético Güemes de Santiago del Estero por la fecha 20 de la Primera Nacional. Desde AFA se conocieron los árbitros de la fecha y el Verdinegro será dirigido por Joaquín Gil, quien en este campeonato estuvo como juez en la derrota sanjuanina ante Colegiales.

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    LOS ÁRBITROS

    Los árbitros para la fecha 20 de la Primera Nacional, son los siguientes:

    Fecha 20 - Zona A

    Sábado 11 de julio

    15: San Telmo vs Chaco For Ever // Pablo Dóvalo

    15: San Miguel vs Ferro // Daniel Zamora

    15: Morón vs Deportivo Madryn // Bruno Amiconi

    15: Los Andes vs Ciudad de Bolívar // Pablo Giménez

    15: All Boys vs Almirante Brown // Juan Pafundi

    15: Estudiantes vs Mitre (SdE) // Ariel Cruz

    Domingo 12 de julio

    15.30: Colón vs Central Norte // Maximiliano Macheroni

    16.30: Godoy Cruz vs Defensores de Belgrano // Franco Acita

    16: Racing de Córdoba vs Acassuso // Juan Ignacio Nebbietti

    Fecha 20 - Zona B

    Sábado 11 de julio

    15: Tristán Suárez vs Chicago // Federico Benítez

    15: Atlético Rafaela vs Deportivo Maipú // Fabrizio Llobet

    Domingo 12 de julio

    15: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Chacarita // Yamil Possi

    16: Atlético Güemes (SdE) vs San Martín (San Juan) // Joaquín Gil

    16: Agropecuario vs Temperley // Matías Billone Carpio

    16: Midland vs Quilmes // Gonzalo Pereira

    17: Gimnasia y Tiro (Salta) vs Patronato // Jorge Broggi

    18: San Martín (Tucumán) vs Almagro // Nahuel Viñas

    Lunes 13 de julio

    21: Atlanta vs Colegiales // Juan Cruz Robledo

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