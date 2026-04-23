Robó reflectores en una casa quinta de Albardón, cayó por las cámaras y fue condenado con cárcel

Un hombre, Omar Edgardo Páez, de 39 años fue condenado a cuatro años de prisión efectiva luego de ser sorprendido robando en una casa quinta en Albardón y quedar registrado por cámaras de seguridad. La pena se resolvió mediante un juicio abreviado y además se le declaró la reincidencia.

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El hecho ocurrió el 20 de abril de 2026, alrededor de las 17:28, en un loteo ubicado en Callejón Montenegro . El propietario del lugar, que se encuentra en construcción, advirtió la situación a través de su sistema de vigilancia , donde se observaba claramente a un sujeto ingresando tras saltar un vallado de tela olímpica de más de 1,80 metros.

Una vez dentro, el intruso recorrió el predio hasta llegar a una zona edificada, donde sustrajo dos reflectores LED, arrancándolos del cableado eléctrico . Ante esto, el damnificado alertó a vecinos y difundió las imágenes en un grupo de seguridad, lo que permitió aportar una descripción precisa del sospechoso .

Minutos después, efectivos policiales localizaron a un hombre que coincidía plenamente con las características aportadas. Fue interceptado en un sector cercano a la Ruta 40, al sur de calle Costa Canal, mientras transportaba una bolsa con varios elementos.

Al revisar el contenido, los uniformados encontraron cuatro reflectores LED. En ese momento, el propietario de la casa quinta llegó al lugar y reconoció dos de ellos como propios. Poco después, un vecino lindero también identificó los otros dos artefactos como suyos, los cuales le habían sido robados el día anterior.

El detenido, quien quedó a disposición del sistema de Flagrancia. Inicialmente, la causa incluyó robo agravado por escalamiento y encubrimiento, pero luego se realizó un reajuste de calificación legal a robo simple.

Finalmente, en un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, se resolvió mediante juicio abreviado condenarlo a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, con declaración de reincidencia y prisión preventiva.