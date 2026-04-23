Caza furtiva en Albardón: interceptan a cuatro hombres con galgos en Villicum

La caza furtiva vuelve a encender alarmas en Albardón: cuatro hombres fueron interceptados con cinco galgos en una finca de Villicum.

En un nuevo episodio vinculado a la caza furtiva, personal policial de la Unidad Rural interceptó a cuatro hombres en una finca de Villicum, en Albardón, donde circulaban con cinco perros galgos. El procedimiento se realizó tras tareas de vigilancia en la zona y derivó en actuaciones contravencionales.

Los efectivos de la Unidad Rural Nº 2 Las Lomitas identificaron a los sujetos como Orellano, Aravena, Leidria y Poblete, quienes se movilizaban en una Toyota Hilux blanca conducida por Orellano. La intervención se produjo dentro de una propiedad privada, lo que motivó el accionar inmediato de los uniformados.

Caza furtiva en Albardón: operativo y hallazgo Durante el procedimiento, y con autorización del conductor, los policías realizaron una requisa del vehículo. No se encontraron armas de caza ni restos de animales autóctonos, lo que fue consignado en el acta oficial. Sin embargo, el transporte de perros galgos encendió las alertas por posible actividad ilegal.

En la camioneta viajaban cinco galgos: cuatro machos de pelaje plomo, overo, negro y bayo, y una hembra baya, todos en condiciones de ser utilizados para la persecución de fauna silvestre. Este tipo de prácticas está contemplado dentro de las infracciones a la normativa vigente.

Según fuentes judiciales, por disposición del juez de Paz Letrado de Albardón, Jorge Oribe, los cuatro involucrados fueron notificados de la apertura de un expediente contravencional. Además, los canes quedaron en poder de los sujetos en carácter de depositarios judiciales.