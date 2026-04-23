    • 23 de abril de 2026 - 17:48

    Caza furtiva en Albardón: interceptan a cuatro hombres con galgos en Villicum

    La caza furtiva vuelve a encender alarmas en Albardón: cuatro hombres fueron interceptados con cinco galgos en una finca de Villicum.

    Caza furtiva en Albardón: cuatro hombres fueron sorprendidos con galgos en plena finca de Villicum &nbsp;

    Caza furtiva en Albardón: cuatro hombres fueron sorprendidos con galgos en plena finca de Villicum

     

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En un nuevo episodio vinculado a la caza furtiva, personal policial de la Unidad Rural interceptó a cuatro hombres en una finca de Villicum, en Albardón, donde circulaban con cinco perros galgos. El procedimiento se realizó tras tareas de vigilancia en la zona y derivó en actuaciones contravencionales.

    Leé además

    Tres sanjuaninos por caza furtiva de guanacos en Ullum: Argüello, Bazán y Canizo. Un metalúrgico, un albañil y un mecánico, respectivamente. 

    Histórico: para terminar con la caza furtiva en San Juan aplicaron condenas y una multa de $13,5 millones contra tres hombres
    Jeremías Andrés Vega Quiroga recibió una pena de ejecución condicional tras el siniestro vial fatal ocurrido en Chimbas. 

    Chimbas: sin carnet ni seguro atropelló con su moto a una mujer, la mató y fue condenado

    Por Germán González

    Los efectivos de la Unidad Rural Nº 2 Las Lomitas identificaron a los sujetos como Orellano, Aravena, Leidria y Poblete, quienes se movilizaban en una Toyota Hilux blanca conducida por Orellano. La intervención se produjo dentro de una propiedad privada, lo que motivó el accionar inmediato de los uniformados.

    Caza furtiva en Albardón: operativo y hallazgo

    Durante el procedimiento, y con autorización del conductor, los policías realizaron una requisa del vehículo. No se encontraron armas de caza ni restos de animales autóctonos, lo que fue consignado en el acta oficial. Sin embargo, el transporte de perros galgos encendió las alertas por posible actividad ilegal.

    En la camioneta viajaban cinco galgos: cuatro machos de pelaje plomo, overo, negro y bayo, y una hembra baya, todos en condiciones de ser utilizados para la persecución de fauna silvestre. Este tipo de prácticas está contemplado dentro de las infracciones a la normativa vigente.

    Según fuentes judiciales, por disposición del juez de Paz Letrado de Albardón, Jorge Oribe, los cuatro involucrados fueron notificados de la apertura de un expediente contravencional. Además, los canes quedaron en poder de los sujetos en carácter de depositarios judiciales.

    El caso fue encuadrado como infracción a los artículos 5º inciso G y 6º de la Ley 2005-L, normativa que regula la protección de la fauna y sanciona la caza ilegal en la provincia.

    La reiteración de estos hechos preocupa a las autoridades, ya que la caza furtiva sigue siendo una problemática persistente en áreas rurales, afectando tanto a la biodiversidad como al control territorial.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El incendio terminó con una víctima fatal

    Incendio y tragedia: hallaron a un anciano carbonizado en un departamento

    Por Redacción Diario de Cuyo
    violencia en entre rios: un joven golpeo con la cadena de su moto a un companero dentro de una escuela

    Violencia en Entre Ríos: un joven golpeó con la cadena de su moto a un compañero dentro de una escuela

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Julio Omar Calivar estuvo detenido en Chile.

    El empresario Julio Omar Calivar fue extraditado de Chile a San Juan por las causas de presuntos abusos sexuales

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La denuncia por abuso sexual en una categoría de Rosario Central obligó a la intervención inmediata del club y de la Justicia. 

    Grave denuncia en Rosario Central: suspendieron las actividades de Inferiores por un caso de abuso sexual

    Por Redacción Diario de Cuyo