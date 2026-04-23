Cayó un poderoso narco en un operativo con policías disfrazados de payasos

En un impactante procedimiento, la Policía Bonaerense logró la captura del narco más buscado de San Martín mediante una estrategia inusual: agentes disfrazados de payasos. El operativo permitió detener a Fabián Jesús Bravo, alias “Gordo Pey” , protagonista de una extensa investigación por delitos graves vinculados al crimen organizado.

Robó reflectores en una casa quinta de Albardón, cayó por las cámaras y fue condenado con cárcel

El despliegue fue realizado por la Dirección de Operaciones de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos, que tras tareas encubiertas y seguimientos , logró ubicar al acusado. Junto a él también fue detenida su pareja, Joana Giménez , quien intentó escapar al advertir la presencia policial.

Fuentes policiales confirmaron que dos efectivos se disfrazaron de payasos para no levantar sospechas en el barrio Martín Fierro, donde finalmente se concretó la detención. La maniobra resultó clave para sorprender al acusado, que cambiaba constantemente de domicilio para evitar ser localizado.

El acusado estaba prófugo y es señalado como líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico , con fuerte presencia territorial en el conurbano bonaerense. Según la investigación, la banda operaba de forma estructurada, con roles definidos y uso de plataformas digitales para evitar rastreos.

La causa incluye homicidio agravado por uso de arma de fuego y amenazas, lo que elevó su nivel de peligrosidad. Días antes, la policía había detenido a integrantes de su entorno, incluido su sobrino, a quien le secuestraron un arma, drogas y dinero en efectivo.

El avance de la investigación derivó en la conformación de una comisión especial que llevó adelante inteligencia criminal, vigilancia y análisis de movimientos familiares, lo que permitió detectar que el prófugo se ocultaba junto a su familia en San Martín.

Finalmente, los agentes interceptaron primero a Giménez en la vía pública y luego ingresaron al domicilio donde se encontraba Bravo, concretando así su captura. Ambos quedaron a disposición de la Justicia, en una causa que investiga la Unidad Funcional de Instrucción Nº7.