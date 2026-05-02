Entró a robar a una casa en Angaco y se sacó las chinelas para no hacer ruido: fue detenida

Una joven de 19 años fue detenida en Angaco tras intentar ingresar a una vivienda con fines de robo , llamando la atención por un particular detalle: se quitó las chinelas para moverse sin hacer ruido.

Muchas familias asistieron hoy a la Fiesta Provincial de Doma y Folclore 1 de Mayo Día del Trabajador, organizada por la Agrupación Gaucha Cacique Angaco.

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El episodio ocurrió el miércoles 29 de abril, alrededor de las 12:08, en una casa del Barrio Francisco Césped donde funciona un pequeño emprendimiento familiar de venta de bebidas. En ese momento, la propietaria, una mujer de 26 años, escuchó que golpeaban la puerta principal, pero decidió no atender porque no estaban recibiendo clientes.

Sin embargo, minutos después oyó ruidos en el sector del fondo de la vivienda. Al salir de su habitación, se encontró con una joven desconocida dentro de su casa, que caminaba descalza en actitud sigilosa y se dirigía hacia una cámara de seguridad instalada en la cocina , la cual registró toda la escena, para taparla con una de sus prendas de vestir.

Al ser increpada, la intrusa respondió con frases incoherentes , lo que generó aún más desconcierto. De inmediato, la damnificada dio aviso a su familia y a la Policía.

image Interior de la casa y del emprendimiento.

Efectivos de la Comisaría 20 llegaron rápidamente y aprehendieron a la sospechosa, identificada como Yenifer Balmaceda. Según se informó, la joven ingresó desde la vereda hasta el fondo del domicilio y atravesó una puerta que estaba cerrada, pero sin llave, sin necesidad de forzarla.

Un dato que llamó la atención de los investigadores es que la joven dejó sus chinelas junto a la puerta antes de ingresar a la vivienda, presuntamente para evitar hacer ruido al desplazarse en el interior.

Tras una revisión completa, la propietaria confirmó que no faltaba ningún objeto ni había desorden en el lugar, y que la aprehendida no llevaba pertenencias de la casa.

Detenida por violación de domicilio en Angaco

La joven quedó a disposición del Sistema de Flagrancia, acusada del delito de violación de domicilio, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del hecho.